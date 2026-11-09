Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Filadelfija je na gostujućem terenu pobedila Čikago 127:121, i zabeležila svoj deveti trijumf ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Filadelfije bio je Džejlen Braun sa 29 poena, uz sedam skokova. Tajris Meksi je dodao 27 poena i sedam asistencija, Lebron Džejms je postigao 22 poena, dok je Džoel Embid upisao 18 poena i 10 skokova.

1/5 Vidi galeriju Lebron Džejms u dresu Filadelfije Foto: Pamela Smith/FR172156 AP

U ekipi Čikaga najefikasniji sa po 19 poena bili su Matas Buzelis i Džoš Gidi, koji je upisao i 15 asistencija i sedam skokova. Kejleb Vilson je dodao 18 poena, dok je Džejlen Smit upisao 17 poena i osam skokova.

Filadelfija je prva na tabeli Istočne konferencije sa devet pobeda i dva poraza, dok Čikago, posle svog sedmog uzastopnog poraza, zauzima pretposlednje, 14. mesto sa skorom 1/8.

Kurir Sport / Beta

BONUS VIDEO: