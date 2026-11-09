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Duel između Los Anđeles Lejkersa i Detroit Pistonsa obeležile su nemile scene pored aut-linije. U centru pažnje našao se Broni Džejms, koji je ušao u žestok verbalni okršaj sa jednom navijačicom u prvom redu tribina, a kamere su uspele da zabeleže deo tog sukoba.

Na snimku se jasno vidi i čuje kako sin Lebrona Džejmsa dobacuje:

"Je l' možeš da istrčiš milju? Koliko zarađuješ novca?"

Situacija je eskalirala do te mere da je moralo da reaguje osoblje iz dvorane, koje je zadržalo i udaljilo mladog košarkaša sa mesta incidenta.

Pogledajte taj detalj:

Incident nije zaobišao ni Rivsa

Bronijev sukob nije bio jedini incident te večeri. Ostin Rivs, koji je odigrao fantastičnu partiju i eksplodirao sa 43 poena, 5 skokova i 4 asistencije, takođe je ušao u raspravu sa navijačima iz prvih redova. U odsustvu povređenog Luke Dončića, Rivs je bio prva zvezda Lejkersa i blistao na parketu, ali nije ostao imun na dobacivanja.

Kamerama nije promakla njegova žučna rasprava sa jednim gledaocem tik uz teren, a ovaj sudar odigrao se usred jednog od napada.

Pogledajte njegov sukob sa navijačem:

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