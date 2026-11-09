LEBRONOV SIN U CENTRU SKANDALA! Vređao ženu u hali, a obezbeđenje izbacilo NJU?! Isplivao snimak haosa! (VIDEO)
- Broni Džejms se tokom meča Lejkersa i Pistonsa verbalno sukobio sa navijačicom u prvom redu, a snimak incidenta brzo je isplivao.
- Osoblje dvorane je reagovalo i udaljilo mladog košarkaša sa mesta sukoba, dok je navijačica na kraju izbačena.
- Ni Ostin Rivs nije ostao po strani, jer je i on ušao u raspravu sa navijačima tokom utakmice.
Duel između Los Anđeles Lejkersa i Detroit Pistonsa obeležile su nemile scene pored aut-linije. U centru pažnje našao se Broni Džejms, koji je ušao u žestok verbalni okršaj sa jednom navijačicom u prvom redu tribina, a kamere su uspele da zabeleže deo tog sukoba.
Na snimku se jasno vidi i čuje kako sin Lebrona Džejmsa dobacuje:
"Je l' možeš da istrčiš milju? Koliko zarađuješ novca?"
Situacija je eskalirala do te mere da je moralo da reaguje osoblje iz dvorane, koje je zadržalo i udaljilo mladog košarkaša sa mesta incidenta.
Pogledajte taj detalj:
Incident nije zaobišao ni Rivsa
Bronijev sukob nije bio jedini incident te večeri. Ostin Rivs, koji je odigrao fantastičnu partiju i eksplodirao sa 43 poena, 5 skokova i 4 asistencije, takođe je ušao u raspravu sa navijačima iz prvih redova. U odsustvu povređenog Luke Dončića, Rivs je bio prva zvezda Lejkersa i blistao na parketu, ali nije ostao imun na dobacivanja.
Kamerama nije promakla njegova žučna rasprava sa jednim gledaocem tik uz teren, a ovaj sudar odigrao se usred jednog od napada.
Pogledajte njegov sukob sa navijačem:
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