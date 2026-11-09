Susret je završen 130:93...
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DALAS MAVERIKSI PREGAZILI BRUKLIN! Blistao je Kuper Fleg - pogledajte kako je srušio Netse! (VIDEO)
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Košarkaši Dalasa pregazili su Bruklin rezultatom 130:93, a najbolji pojedinac meča bio je Kuper Fleg sa 25 poena, uz 12 asistencija.
Kuper Fleg u dresu Dalasa Foto: Richard Rodriguez / Getty images / Profimedia, Ron Jenkins / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
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