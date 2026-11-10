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Noć za nama u NBA ligi obeležio je srpski derbi u kom je ekipa Hjuston Roketsa na svom parketu nadigrala Denver Nagetse rezultatom 110:104, uprkos tome što je Nikola Jokić ponovo bio nadomak novog tripl-dabl učinka.

Srpski centar je susret završio sa 25 poena, 16 skokova i devet asistencija, dok je Bogdan Bogdanović na suprotnoj strani pružio skromniji doprinos sa osam poena, tri uhvaćene lopte i jednim uspešnim proigravanjem.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču sa Hjustonom Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Kao i uvek kada se ukrste putevi Jokića i Bogdanovića, duel je protekao u izrazito srdačnoj i prijateljskoj atmosferi. Dvojica reprezentativnih saigrača su i ovog puta pre samog podbacivanja lopte razmenili topao zagrljaj i kratko porazgovarali na parketu.

Nagetsi su na društvenim mrežama podelili snimak njihovog susreta uz simpatičnu poruku „brates“ umesto „brate“, što je odmah privuklo pažnju i izazvalo lavinu reakcija među navijačima.