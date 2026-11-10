JOKIĆ URLAO NA SAIGRAČA NA TERENU! Srbin pobesneo zbog amaterske greške - pogledajte situaciju o kojoj bruji NBA liga! VIDEO
Denver Nagetsi položili su oružje na gostovanju u Hjustonu (110:100), a Nikola Jokić ponovo je ostao bez prave podrške saigrača.
Džamal Marej je nastavio sa sjajnim izdanjima, ali je ostatak tima potpuno zakazao. Koliko je srpski as u pojedinim trenucima bio očajan, najbolje oslikava situacija kada je besno izgalamio na Erona Gordona jer krilni centar nije uspeo da prevede loptu na protivničku polovinu za predviđenih osam sekundi.
Postaje sve očiglednije da Jokića ove sezone izjeda velika frustracija. Pored toga što nije u prepoznatljivom šuterskom ritmu, u ekipi nema nikoga ko bi nadomestio poene kada njemu stane šut, niti ima igrača kadrog da preuzme odgovornost i rešava mečeve.
Ponovo je somborski centar morao sve sam da vuče i na kraju mu je nedostajala samo jedna asistencija za novi tripl-dabl, završivši susret sa 25 poena, 16 skokova i devet dodavanja. Nikola očigledno više nema živaca da nemo posmatra amaterske propuste svojih saigrača, a njegov gnev je na svojoj koži osetio Gordon posle ove situacije: