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Džamal Marej je nastavio sa sjajnim izdanjima, ali je ostatak tima potpuno zakazao. Koliko je srpski as u pojedinim trenucima bio očajan, najbolje oslikava situacija kada je besno izgalamio na Erona Gordona jer krilni centar nije uspeo da prevede loptu na protivničku polovinu za predviđenih osam sekundi.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču sa Hjustonom Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Postaje sve očiglednije da Jokića ove sezone izjeda velika frustracija. Pored toga što nije u prepoznatljivom šuterskom ritmu, u ekipi nema nikoga ko bi nadomestio poene kada njemu stane šut, niti ima igrača kadrog da preuzme odgovornost i rešava mečeve.

Ponovo je somborski centar morao sve sam da vuče i na kraju mu je nedostajala samo jedna asistencija za novi tripl-dabl, završivši susret sa 25 poena, 16 skokova i devet dodavanja. Nikola očigledno više nema živaca da nemo posmatra amaterske propuste svojih saigrača, a njegov gnev je na svojoj koži osetio Gordon posle ove situacije: