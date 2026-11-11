Danas je saopšteno da će košarkaš Dubaija , reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Kamenjaš , igrati na pozajmici u Baskoniji do kraja sezone.

On je ove sezone izgubio mesto u timu Dubaija, pa je poslat na pozajmicu u klub iz Vitorije za koji će igrati i u Evroligi i u španskoj ACB ligi.