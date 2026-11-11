Saopšteno je da će Kenan Kamenjaš igrati za Baskoniju, nakon što je izgubio mesto u timu Dubaija, do kraja sezone.
Košarka
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Danas je saopšteno da će košarkaš Dubaija, reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Kamenjaš, igrati na pozajmici u Baskoniji do kraja sezone.
On je ove sezone izgubio mesto u timu Dubaija, pa je poslat na pozajmicu u klub iz Vitorije za koji će igrati i u Evroligi i u španskoj ACB ligi.
Kenan Kamenjaš Foto: Starsport, Screenshot
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Podsetimo, Baskonija je potpisala ugovor i sa Letoncem Rolandsom Šmitsom.
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