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Danas je saopšteno da će košarkaš Dubaija, reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Kamenjaš, igrati na pozajmici u Baskoniji do kraja sezone.

On je ove sezone izgubio mesto u timu Dubaija, pa je poslat na pozajmicu u klub iz Vitorije za koji će igrati i u Evroligi i u španskoj ACB ligi.

Kenan Kamenjaš Foto: Starsport, Screenshot

Podsetimo, Baskonija je potpisala ugovor i sa Letoncem Rolandsom Šmitsom.

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Zakucavanje Džordana Nvore Izvor: Arena 1 Premium