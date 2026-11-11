Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Beogradu Grčku 84:74 (23:14, 17:17, 19:20, 25:23), u utakmici prvog kola Grupe L drugog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Srpsku ekipu predvodila je Maša Janković sa 28 poena, a Anđela Dugalić postigla je 19 poena uz šest skokova.

Ivana Raca pobedi je doprinela sa 10 poena, Jovana Nogić sa sedam poena i pet skokova, a Aleksandra Stanaćev sa sedam poena i četiri skoka.

U ekipi Grčke najefikasnje su bile Robin Parks sa 22 poena uz sedam skokova i pet asistencija i Marijela Fasula sa 17 poena uz šest skokova. Artemis Spanu dodala je 14 poena i pet skokova.

Srbija će u drugom kolu u subotu igrati u Holandiji, a 17. novembra u Bratislavi protiv Slovačke.