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Selektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Pavlović rekao je da je njegova ekipa večeras zasluženo pobedila Grčku u drugom krugu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, ali da je njegovom ; mladom timu potrebno još vremena i rada.

"Znali smo da oni neće odustati, da će biti uporni. Međutim, mislim da smo našom igrom i našom pasivnošću potpomogli tome. Iako je bila dobra prva četvrtina, videli ste koliko smo otvorili pozicije, raširili… Imali smo priliku da se odvojimo već tada na neku ozbiljniju prednost, ali nismo uspeli. Na sreću, došli smo do kontrole i preuzeli opet stvari u svoje ruke i zasluženo slavili. Idemo dalje, idemo u Holandiju da pobedimo", rekao je Pavlović, preneo je Savez.

Košarkašice Srbije pobedile su Grčku 84:74, na početku druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Upitan šta bi trebalo popraviti, selektor je rekao da je njegova ekipa promašila mnogo zicera.

"Imali smo dosta problema sa strane pomoći, kašnjenja, te stvari moraju da se rade u kontinuitetu, kad god su imale te stvari mi smo pravili prednost, kada nismo, oni su se vraćali. Treba vremena za ovu ekipu, treba kontinuiteta, rada… Hvala sjajnoj publici na velikoj podršci, ambijent je bio neverovatan", naveo je Pavlović.

U srpskim timu najefikasnija sa 28 poena bila je Maša Janković, koja je rekla da uvek ima posebnu želju i motivaciju kada igra za reprezentaciju.

"Svi jedva čekamo ove utakmice i krenuli smo našu novu priču sa novim devojkama i novom energijom. Za tri dana je Holandija, treba da bude pristup kao na ovoj utakmici jer je svaka devojka koja je ušla sa klupe pokazala i energiju i nešto posebno, nešto što imamo kao tim. I naravno, okrećemo se odmah Holandiji i pripremi za tu utakmicu", navela je Janković.

Srbija će u drugom kolu u subotu igrati u Holandiji, a 17. novembra u Bratislavi protiv Slovačke.