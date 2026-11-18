Košarkaši Los Anđeles lejkersa Ostin Rivs i Voker Kesler propustiće narednu utakmicu NBA lige protiv Šarlota zbog povreda.
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TEŽAK UDARAC ZA LEJKERSE! Bez važnih igrača protiv Šarlota, evo ko propušta ovu utakmicu i zbog čega!
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Lejkersi su prošle noći potvrdili da Rivs neće igrati drugu utakmicu zaredom. Rivs je prošle nedelje povredio petu u pobedi protiv Milvokija, a propustio je i trijumf Lejkersa protiv Finiksa.
Rivs je trenutno 14. strelac NBA lige sa prosekom od 24,7 poena.
Četvrti meč polufinalne serije Zapada, Lejkersi - Oklahoma Foto: Luke Hales / Getty images / Profimedia
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Kesler će propustiti prvu utakmicu u sezoni zbog bolova u donjem delu desne noge. Ovaj 218 centimetara visoki centar prosečno beleži 14,5 poena, 10,9 skokova i 2,2 blokade ove sezone.
Prvi strelac NBA lige Luka Dončić nije na listi povređenih na početku serije Lejkersa od četiri utakmice na domaćem terenu u sedam dana.
Lejkersi su u seriji od osam pobeda, a njihov duel sa Šarlotom na programu je naredne noći.
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