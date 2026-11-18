Andrej Stojaković odigrao je utakmicu karijere, zatrpao koš velikog Djuka sa neverovatnih 46 poena i predvodio Ilinois do ubedljive pobede od 99:78. Sin legendarnog Peđe ispisao je istoriju u jednoj od najpoznatijih košarkaških dvorana u Americi!

1/5 Vidi galeriju Andrej Stojaković protiv Djuka Foto: Jacob Kupferman / Getty images / Profimedia

Dok su ljubitelji košarke pratili dešavanja u NBA ligi, preko Atlantika se dogodila prava senzacija! Andrej Stojaković pretvorio je gostovanje Ilinoisa kod Djuka u sopstveni šou i demonstrirao silu kakva se retko viđa u univerzitetskoj košarci.

Mladi srpski as bio je potpuno nezaustavljiv! Ubacivao je iz svih pozicija, probijao odbranu domaćina, iznuđivao faulove i kažnjavao svaki pokušaj rivala da ga zaustavi. Na kraju je susret završio sa čak 46 poena, šest skokova i jednim asistencijom, uz impresivan šut iz igre 14/21!

Posebno je fascinantno to što je sa linije slobodnih bacanja bio gotovo nepogrešiv - pogodio je 16 od 20 pokušaja. Djuk je menjao čuvare, pokušavao da pronađe rešenje, ali za Andreja jednostavno nije bilo leka.

A ono što je uradio u čuvenoj dvorani "Kameron Indor" ulazi u istoriju!

Srušio rekord star 69 godina!

Američki mediji prenose da je Stojaković postao najefikasniji gostujući košarkaš koji je ikada nastupio u ovoj dvorani. Prethodni rekord držao je Grejdi Volas, koji je još 1957. godine ubacio 43 poena igrajući za Južnu Karolinu.

Andrej ga je nadmašio sa 46!

Imao je priliku da ispiše još jednu stranicu istorije. Rekord za najveći broj poena jednog igrača u Kameron Indoru, računajući i domaće i gostujuće košarkaše, iznosi 48, a drži ga Dik Groat još od 1952. godine. Stojakoviću su, dakle, nedostajala samo dva poena!

Da stvar bude još impresivnija, već na poluvremenu imao je 20 poena, dok je Ilinois na odmor otišao sa prednošću 42:32. U nastavku je nastavio da maltretira odbranu Djuka i pomogao svom timu da u jednom trenutku pobegne na čak 22 poena razlike.

Nije, međutim, samo Andrej bio zaslužan za veliki trijumf. Kvinton Kolman je dodao 27 poena, a Ilinois je potpuno nadjačao domaćina u skoku – čak 54:34! Posebno bolan podatak za Djuk jeste i činjenica da je pogodio samo devet od 40 pokušaja za tri poena.

Ovacije domaće publike

Dvorana Kameron Indor poznata je po jednoj od najvatrenijih navijačkih atmosfera u američkoj košarci. Publika Djuka, čuveni "Kameron Krizis", godinama predstavlja noćnu moru za gostujuće ekipe. Ovoga puta, međutim, morali su da gledaju kako ih jedan momak iz Srbije potpuno nadigrava.

Prema izveštajima američkih medija, Stojaković je napustio parket uz ovacije, a publika mu je odala priznanje za istorijsku partiju. Iz igre je izašao minut i 22 sekunde pre kraja, uz aplauze za ono što je prikazao.

Čak je i trener Djuka Džon Šajer imao reči hvale za srpskog košarkaša.

"Svaka čast Stojakoviću. Utakmica koju je odigrao bila je zaista istorijska", poručio je Šajer posle susreta.

A koliko je ovo bio bolan poraz za Djuk govori i podatak da je Ilinois prekinuo njegov niz od čak 35 uzastopnih pobeda na domaćem terenu! Blue Devilsi nisu izgubili u Kameron Indoru još od marta 2024. godine, a sada su doživeli jedan od najtežih domaćih poraza u modernoj istoriji programa.

Peđin Sin sve bliži velikoj sceni

Andrej je još jednom pokazao da nije samo sin jednog od najboljih srpskih košarkaša svih vremena, već igrač koji gradi sopstveno ime i karijeru.

Njegova partija protiv Djuka sigurno će odjeknuti širom Amerike, a već sada je jasno da se o ovom nastupu neće pričati samo kao o još jednoj pobedi Ilinoisa.

Kada u gostima ubacite 46 poena, srušite rekord dvorane koji je trajao od 1957. godine i prekinete niz od 35 pobeda jednog od najvećih koledž programa, onda više niste samo učesnik utakmice.

Postajete deo istorije!