Plan Adama Silvera da pokrene NBA ligu u Evropi već u oktobru 2027. godine suočava se sa ozbiljnim preprekama!

Američki mediji otkrivaju da još nema potvrđenih klubova za novu ligu, pregovori sa Evroligom su zapeli, a potencijalni investitori sve više sumnjaju da je moguće realizovati čitav projekat u predviđenom roku. Umesto spektakularnog početka, NBA bi mogla da bude primorana na znatno skromniji start!

1/5 Vidi galeriju Prvi čovek NBA lige - Adam Silver Foto: Jemal Countess / Getty images / Profimedia, Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

NBA je želela da napravi revoluciju na Starom kontinentu, privuče najveće klubove, ogromne investicije i napravi takmičenje koje bi promenilo lice evropske košarke. Međutim, kako se približava planirani početak projekta, sve je više problema, a čini se da Adam Silver nije očekivao ovakav otpor!

Prema informacijama koje je objavio američki "Atletik", a koje prenosi i specijalizovani portal "Eurohoops", NBA i dalje cilja oktobar 2027. godine, ali je veliko pitanje kako će tada izgledati prvo izdanje takmičenja.

Najveći problem? NBA još nema potvrđenih 12 klubova koji bi činili osnovu buduće lige!

Američki novinar Džo Vardon navodi da bi NBA Evropa mogla da počne takozvanim "mekim lansiranjem", odnosno ograničenim početnim formatom, dok bi se kompletna struktura takmičenja formirala naknadno.

Čak je i sam komesar NBA Adam Silver priznao da bi početna verzija projekta mogla značajno da se razlikuje od konačne lige.

"Početni proizvod koji biste mogli da vidite za godinu dana razlikovaće se od onoga što ćemo imati kada okupimo sve timove i kada liga bude potpuno operativna. Želimo da počnemo", poručio je Silver.

Real, Barselona i Bajern na meti

Posebno zanimljiv deo čitave priče odnosi se na najveće evropske klubove. Real Madrid, Barselona i Bajern pokazali su interesovanje za projekat NBA Evrope, ali prema informacijama američkih medija, nisu spremni da naprave veliki korak ukoliko se prethodno ne reši sudbina ostalih evroligaških ekipa.

NBA želi da privuče najmanje šest postojećih evroligaških klubova među svojih 12 stalnih franšiza. Međutim, nije jednostavno ubediti velikane da napuste takmičenje koje su godinama gradili i pređu u potpuno novu organizaciju.

Dodatni problem predstavljaju finansijski uslovi.

Prema izvoru upoznatom sa pregovorima, koji je govorio za "Atletik", potencijalni investitori žele prvo da saznaju da li će u Evropi postojati jedna ili dve velike lige.

„Novi klubovi žele da znaju da li će postojati jedna nova liga ili dve. Ako budu postojale dve, finansijski zahtevi NBA lige daleko su od dogovora“, navodi se u izjavi izvora.

Drugim rečima, niko ne želi da uloži ogroman novac u franšizu, a da potom mora da se bori za tržište sa Evroligom, koja već ima izgrađenu publiku, tradiciju i ogromnu bazu navijača.

Evroliga uzvraća udarac: sprema se veliko širenje!

Dok Adam Silver pokušava da realizuje svoj plan, Evroliga ne sedi skrštenih ruku!

Štaviše, najnoviji potezi pokazuju da evropsko takmičenje ima sopstvenu strategiju za budućnost. Evroliga planira prelazak na franšizni model i proširenje sa 20 na 24 ekipe već naredne sezone.

Posebno je zanimljivo što bi do kraja 2026. trebalo da bude održano glasanje o dodeli šest novih stalnih franšiznih licenci.

Među kandidatima su Valensija, Maksima Roma, Hapoel Tel Aviv, PAOK, Dubai i Pariz. Pored toga, planirane su i četiri privremene licence, dok se za 2030. godinu razmatra proširenje na čak 28 klubova.

To je ozbiljan odgovor na ambicije NBA lige, koja želi da preuzme primat u evropskoj košarci.

Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno jasno je poručio da njihova organizacija ne namerava da odustane od sopstvenog razvoja.

"Naš plan A je Evroliga. Otvoreni smo za razgovore i uvek treba saslušati i istražiti mogućnosti", poručio je Bueno.

Ćus Bueno Foto: Jesús Hellín / ContactoPhoto / Profimedia

Dodao je i da evropski klubovi ne žele da neko sa strane prisvoji vrednost koju su gradili tokom prethodnih 26 godina.

Olimpijakos i Milano protiv NBA, pregovori zapeli!

Dodatnu glavobolju Silveru predstavlja činjenica da su vlasnici klubova Evrolige 6. oktobra odbili početni predlog NBA lige o povezivanju takmičenja.

Prema pisanju "Atletika", Olimpijakos i milanska Olimpija predvodili su protivljenje predloženom dogovoru, dok većina klubova nije bila zadovoljna ponuđenim uslovima.

Ipak, vrata za pregovore nisu potpuno zatvorena. Čelnici Evrolige poručuju da su spremni da razgovaraju, ali da eventualni sporazum mora da uvaži interese klubova i njihov dosadašnji rad.

NBA, sa druge strane, ne želi da odustane. Zamenik komesara Mark Tejtum još u oktobru je poručio da projekat ide napred i da se razgovara sa potencijalnim partnerima.

Šta će biti sa NBA Evropom?

Prvobitna zamisao bila je takmičenje sa 16 ekipa - 12 stalnih franšiza i četiri mesta koja bi se popunjavala kroz sportske kvalifikacije. Međutim, sada se sve više govori o tome da bi prvo izdanje moglo da bude samo prelazna faza, dok bi se prava struktura lige gradila u narednim godinama.

Najveće pitanje ostaje da li će NBA uspeti da privuče dovoljno velikih evropskih klubova i investitora ili će morati da krene praktično od nule.

Jedno je sigurno, borba za budućnost evropske košarke tek se zahuktava, a Adam Silver se suočava sa mnogo većim otporom nego što je verovatno očekivao.