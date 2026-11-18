Los Anđeles Lejkersi prošli su kroz pravu dramu protiv Šarlot Hornetsa, ali su, posle velikog preokreta, uspeli da dođu do pobede!

U centru pažnje ponovo je bio Luka Dončić, koji je utakmicu završio sa 36 poena, šest skokova i sedam asistencija, ali slovenački as nije imao svoje najbolje šutersko veče.

1/4 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Dok je Luka tražio pravi ritam i trošio veliki broj lopti, u prvi plan iskočio je Kventin Grajms. Bek Lejkersa odigrao je utakmicu karijere i zatrpao koš rivala sa čak 45 poena, uz osam skokova i tri asistencije. Njegov učinak bio je jedan od ključnih razloga zbog kojih su se Lejkersi izvukli iz nezgodne situacije.

Luka ubacio 36, ali se ispromašivao!

Dončić je ponovo bio najvažnija napadačka figura Lejkersa, ali statistika šuta otkriva da mu nije bilo nimalo lako. Pogodio je 13 od 34 pokušaja iz igre, odnosno svega 38,2 odsto, dok je za tri poena imao učinak 5/16. Sa linije slobodnih bacanja bio je precizan pet puta iz sedam pokušaja.

Ipak, kada se podvuče crta, Luka je uspeo da prebaci granicu od 30 poena i doprinese na više načina. Upisao je šest skokova i sedam asistencija, a posebno je važan bio njegov doprinos u završnici regularnog dela utakmice.

Lejkersi su u poslednjoj četvrtini pojačali ritam, a Dončić je asistirao Grajmsu za trojku kojom je domaći tim na samo dve sekunde pre kraja stigao do izjednačenja 111:111 i izborio produžetak!

Grajms odigrao utakmicu života!

Dok se od Dončića očekivalo da povuče ekipu, Grajms je preuzeo ulogu glavnog egzekutora. Ubacio je 45 poena uz fantastičnih 16/24 iz igre, a posebno je bio raspoložen iza linije 7,24 metra – pogodio je čak 10 od 14 šuteva za tri poena!

Uz to je dodao osam skokova i tri asistencije, čime je potvrdio da Lejkersi imaju još jednog igrača sposobnog da eksplodira kada je najpotrebnije.

Posebno se izdvaja završnica četvrte četvrtine. Grajms je prvo pogodio važan prodor, a zatim je na asistenciju Dončića pogodio trojku za izjednačenje i produžetak. U trenucima kada se činilo da bi Lejkersi mogli da ispuste utakmicu, upravo je on preuzeo odgovornost.

Lejkersi nastavili sjajnu seriju!

Za ekipu iz Los Anđelesa ovaj trijumf ima dodatnu težinu jer je stigao posle velikog preokreta i utakmice u kojoj Dončić nije bio na svom uobičajenom šuterskom nivou.

Američki mediji su uoči susreta isticali fenomenalan početak sezone slovenačkog asa, koji je pred duel sa Šarlotom bio najbolji strelac NBA lige sa prosekom od 39 poena po utakmici. Lejkersi su u meč ušli sa osam uzastopnih pobeda, a protiv Hornetsa su još jednom pokazali da mogu da pronađu način da pobede čak i kada stvari ne idu po planu.

Luka nije blistao u šutu, ali je ponovo imao važnu ulogu u završnici. A kada se na to nadoveže Grajmsova partija od 45 poena, jasno je zašto su Lejkersi uspeli da izađu kao pobednici iz velike drame!