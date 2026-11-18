Mladi košarkaš Andrej Stojaković ponovo je u centru pažnje, nakon što je odigrao fenomenalnu utakmicu i ubacio čak 46 poena, čime je još jednom pokazao kakav napadački potencijal poseduje.

Njegova sjajna partija ponovo je pokrenula i pitanje koje već duže vreme intrigira ljubitelje košarke – za koju će reprezentaciju nastupati, Srbiju ili Grčku?

1/5 Vidi galeriju Andrej Stojaković protiv Djuka Foto: Jacob Kupferman / Getty images / Profimedia

Sin legendarnog Predraga Stojakovića ima mogućnost da bira između dve nacionalne selekcije, a interesovanje za njegove usluge, kako je i sam ranije potvrdio, postoji sa obe strane.

Iako su grčki mediji tvrdili da je sve rešena stvar - ispostavio se da nije. Niti je Andrej odabrao njih, kao što nije odabrao ni Srbiju. Za sada. A, poznat je i razlog zbog kojeg nije prelomio.

Stojaković je o ovoj temi govorio ovog leta u intervjuu za RTS, kada je otkrio da su i Srbija i Grčka veoma zainteresovane da ga vide u svojim redovima.

- Oba tima su vrlo zainteresovana da igram za njih. Ipak, ako postoji dilema da li da ostanem na koledžu i razvijam se za NBA ili da igram za reprezentaciju, onda ću ostati na koledžu – rekao je Stojaković za RTS.

Dakle, vreme odluke tek dolazi...