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Još jedan biser srpske košarke napravio je ogroman korak u karijeri!

Matija Lukić odlučio je da prihvati poziv čuvenog Djuka i postane deo jednog od najprestižnijih košarkaških programa u Sjedinjenim Američkim Državama!

Vest je odjeknula i preko Atlantika, a američki novinari potvrdili su da je talentovani srpski krilni košarkaš izabrao "Blu Devilse" ispred Severne Karoline, UConna, NC Stejta, Boston koledža i drugih univerziteta. Posebno je zanimljivo da ga je u svojim redovima želeo i Majkl Meloun, nekadašnji trener Denver Nagetsa, koji sada predvodi Severnu Karolinu. Ipak, Lukić je izabrao Djuk!

Prema informacijama američkih medija, Lukić je četvrto pojačanje Djuka za regrutnu klasu 2027. godine. Pridružiće se petozvezdanom krilu Asi Montgomeriju, još jednom talentovanom krilnom igraču Kageru Knipelu, bratu NBA zvezde Kona Knipela, kao i australijskom plejmejkeru Luku Polu.

Odabrao Djuk pored brojnih velikana!

Odluka mladog Srbina posebno dobija na značaju kada se pogleda kakvu je konkurenciju imao. Tokom posete Americi početkom novembra obišao je više prestižnih univerziteta, među kojima su bili Djuk, Severna Karolina, Boston koledž, BYU, Juta, NC Stejt i UConn.

U jednom trenutku činilo se da su Severna Karolina i UConn glavni favoriti za njegov potpis, ali je Djuk u završnici preuzeo inicijativu i dobio bitku za jednog od najzanimljivijih međunarodnih talenata svoje generacije.

Lukić je tako postao drugi najbolje rangirani međunarodni prospekt u klasi 2027. prema kompozitnoj listi "247Sports", odmah iza Australijanca Luke Pola, koji je takođe izabrao Djuk.

1/6 Vidi galeriju Mladi srpski košarkaš - Matija Lukić Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

MVP priznanja i srebro sa Srbijom

A zašto se toliko velikih programa borilo za njegov potpis? Lukić je tokom ove godine pokazao da poseduje ogroman potencijal.

Na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina u dresu Srbije prosečno je beležio 16,1 poen, 4,4 skoka i 2,4 asistencije po utakmici, uz 41,9 odsto uspešnosti u šutu za tri poena. Pomogao je našoj reprezentaciji da osvoji istorijsku srebrnu medalju, prvu u istoriji Srbije na tom takmičenju.

Tu nije kraj! U oktobru je zablistao i na Adidas NextGen turniru, gde je nastupao kao pozvani igrač U18 akademije Pabla Lasa. Beležio je čak 20,5 poena, 7,5 skokova, dve asistencije i 2,2 ukradene lopte po utakmici, uz impresivnih devet pogođenih trojki iz 18 pokušaja. Nagrada za najkorisnijeg igrača turnira bila je kruna sjajnih partija.

Uz to, osvojio je i MVP priznanje na kampu "Košarka bez granica - Next Up" u Istanbulu, što je dodatno skrenulo pažnju američkih skauta.

Zanimljivo je da je Lukić rođen i odrastao u Holandiji, ali nastupa za reprezentaciju Srbije. Trenutno igra za španski Kasademont Saragosu, a upravo bi prelazak u Djuk trebalo da bude sledeća velika etapa njegovog razvoja.

Djuk je fabrika NBA zvezda, a Srbina čeka velika pozornica!

Kada se pomene Djuk, odmah se pomisli na neka od najvećih imena svetske košarke. Ovaj univerzitet godinama je bio sinonim za trenersku genijalnost legendarnog Majka Kšiževskog, a kroz njegov program prošli su Kristijan Lejtner, Grant Hil, Šejn Batije, Džej Džej Redik, Kairi Irving, Džejson Tejtum, Zajon Vilijamson, Paolo Bankero i mnogi drugi.

Posebno se pamti i Kuper Fleg, koji je posle samo jedne sezone na Djuku postao prvi pik NBA drafta 2025. godine. Njegovim stopama krenuo je i Kameron Buzer, još jedan veliki talenat koji je izrastao u centru pažnje američke košarke.

Djuk je uz Kentaki, Severnu Karolinu i UCLA deo samog vrha univerzitetske košarke, a sada će priliku da se dokaže na toj velikoj sceni dobiti i jedan srpski košarkaš.

Američki analitičari već vide Lukića kao potencijalnog kandidata za prvu rundu NBA drafta 2028. godine. Ipak, pred njim je još mnogo rada, a njegovu ulogu u timu biće lakše proceniti kada se približi početak sezone 2027/28.

Jedno je sigurno - srpska košarka dobila je još jednog momka čije će ime narednih godina biti veoma zanimljivo pratiti!