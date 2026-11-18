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Trener Toronto Reptorsa, Darko Rajaković, postao je pravi hit na društvenim mrežama nakon što su televizijske kamere zabeležile njegovu reakciju na jednu sudijsku odluku tokom duela sa Njujork Niksima.

Srpski stručnjak nije mogao da sakrije bes zbog faula dosuđenog u korist Džejlena Bransona, a onda je usledila scena koja je nasmejala ljubitelje košarke širom Amerike. Rajaković je, naime, počeo da imitira pokrete asa Njujorka, jasno stavljajući do znanja šta misli o njegovom "bacakanju"

Hit reakcija Rajakovića

Sve se dogodilo u prvom poluvremenu. Džakobi Volter je pratio Bransona i pokušao da ga zaustavi još na protivničkoj polovini. Košarkaš Niksa uspeo je da prođe čuvara, ali je nakon kontakta izgubio ravnotežu i završio na parketu. Sudije su dosudile faul Volteru, što je potpuno izbacilo Rajakovića iz takta.

Kamera je uhvatila srpskog trenera kako širi ruke, teatralno maše njima i oponaša Bransonovo padanje, uz povik "flop", odnosno simuliranje.

Snimak je ekspresno postao viralan, a američki portali preneli su reakciju trenera Toronta. Rajaković je tako, umesto da ostane u senci utakmice, postao jedna od glavnih tema NBA priča na društvenim mrežama.

Navijači nisu ostali ravnodušni. Jedni su oduševljeni Rajakovićevom iskrenošću i smatraju da je imao pravo da protestuje zbog načina na koji Branson iznuđuje faulove. Naravno, ima i onih koji smatraju da je reakcija trenera bila neprimerena i da je trebalo da se koncentriše na igru svoje ekipe.

Američki mediji podsećaju i da Branson već duže vreme izaziva rasprave zbog načina na koji koristi kontakt sa protivnicima kako bi iznudio prekršaje. U konkretnoj situaciji Rajaković je očigledno smatrao da je kontakt preuveličan.

1/17 Vidi galeriju Darko Rajaković Foto: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Michael Chisholm / Getty images / Profimedia

Niksi ponovo srušili Toronto

A dok je Rajakovićev gest obilazio internet, Njujork je na kraju ponovo izašao kao pobednik. Niksi su slavili u Torontu rezultatom 111:102, iako su u drugoj četvrtini imali zaostatak od čak 13 poena.

Branson je bio najefikasniji na utakmici sa 31 poenom, uz pet skokova i pet asistencija. Toronto je u završnicu treće deonice ušao sa prednošću 83:80, ali su gosti u poslednjoj četvrtini preokrenuli i stigli do trijumfa.

Za Reptorse je to bio peti uzastopni poraz, dok su Niksi produžili niz pobeda protiv Toronta na čak 15 utakmica.

Rajaković je, dakle, izgubio utakmicu, ali je njegov potez pored klupe postao jedan od najkomentarisanijih trenutaka večeri!