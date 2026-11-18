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Nikola Jokić mogao bi da postane glavna meta jednog od najambicioznijih trejdova u istoriji NBA lige!

Čuveni američki analitičar Bil Simons lansirao je pravu košarkašku bombu, predloživši da Hjuston Roketsi pošalju ogromnu ponudu Denveru za srpskog centra. U paketu bi mogao da se nađe i Alperen Šengun, a u slučaju realizacije ovog neverovatnog scenarija, Jokić bi u Teksasu zaigrao zajedno sa Kevinom Durentom!

Najnovija ideja koja je uzburkala košarkašku javnost zvuči gotovo nestvarno. Dok se Denver Nagetsi oslanjaju na svog najboljeg igrača, jedan od najpoznatijih američkih sportskih komentatora smatra da bi Hjuston trebalo da pokuša da dovede trostrukog MVP-ja i napravi tim sposoban da napadne šampionski prsten.

Bil Simons je u svom podkastu otvoreno govorio o mogućnosti da Roketsi krenu po srpskog asa, a posebno je zanimljivo što je izneo i konkretne detalje potencijalne razmene.

Šengun za Jokića?! Simons predložio neverovatan scenario!

Hjuston je odlično započeo sezonu 2026/27, sa učinkom od 11 pobeda i četiri poraza, ali je poraz od Majamija pokazao da ekipa ima određene probleme protiv fizički dominantnih protivnika.

Upravo tu Simons vidi prostor za veliki potez. Smatra da Roketsi imaju dovoljno kvalitetnih igrača i draft pikova da pokušaju da dovedu najboljeg centra današnjice.

- Zašto jednostavno ne bi poslali ponudu za Džokera i videli kako će Denver reagovati? U taj paket mogu da uključe Šenguna, Šeparda, Kapelin ugovor koji ističe, pikove za zamenu koje imaju na raspolaganju, kao i pik prve runde koji poseduju od Finiksa - poručio je Simons.

Ove reči izazvale su veliku pažnju američkih ljubitelja košarke, jer se ne radi samo o ideji da Hjuston dovede još jednog kvalitetnog centra. Simons praktično predlaže da Roketsi naprave potez kojim bi promenili čitavu hijerarhiju NBA lige.

1/8 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denvera Foto: Daniel Cardenas / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia

Jokić i Durent u istoj ekipi – ko bi mogao da ih zaustavi?

Posebno je zanimljivo kako bi izgledao Hjuston sa Nikolom Jokićem u sastavu.

Srpski centar i Kevin Durent predstavljali bi jedan od najopasnijih napadačkih tandema u čitavoj ligi. Jokićev pregled igre, neverovatna dodavanja i sposobnost da razigrava saigrače savršeno bi se uklopili sa Durentovim poenterskim kvalitetima.

Zamislite situaciju u kojoj Jokić organizuje napade, pronalazi Durenta na otvorenim pozicijama, dok protivničke odbrane istovremeno moraju da vode računa o njegovoj igri leđima prema košu i šutu sa distance.

Upravo zbog toga Simons veruje da bi takva kombinacija Hjuston pretvorila u napadačku mašinu.

Roketsi bi, uz to, dobili igrača koji može da kontroliše ritam utakmice, razigrava bekove i preuzima odgovornost u najvažnijim trenucima. Nije teško razumeti zašto je ova ideja izazvala toliko pažnje.

Kevin Durent Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Simons se nije zaustavio na srpskom košarkašu. Govorio je i o drugim velikim imenima koja bi Hjuston mogao da razmotri ukoliko odluči da napravi ozbiljan zaokret u sastavljanju ekipe.

Kao jednu od mogućnosti pomenuo je Džamala Mareja, Jokićevog dugogodišnjeg saigrača iz Denvera.

Pominjao je i Entonija Dejvisa, uz napomenu da bi u takvom poslu verovatno morao da bude uključen i Kevin Durent.

Dakle, prema Simonsovom razmišljanju, Hjuston ima više mogućnosti da napravi veliki potez, ali je Jokić svakako najzvučnije ime na njegovoj listi.

Denver pred nemogućom odlukom?

Ipak, postoji jedna ogromna prepreka. Nikola Jokić nije obična NBA zvezda, već košarkaš koji je Denveru doneo istorijsku titulu i postao najvažniji igrač u istoriji franšize.

Nagetsi nemaju nikakav očigledan razlog da se odreknu svog najboljeg košarkaša, a ni sam Jokić u više navrata nije krio želju da karijeru završi u Denveru.

Dodatnu pažnju izaziva i pitanje njegovog narednog ugovora. Prema pisanju američkih medija, srpski centar narednog leta mogao bi da postane kandidat za petogodišnje produženje vredno čak 359 miliona dolara.

Ipak, ostaje da se vidi kakve će planove imati Denver i da li bi eventualna ponuda nekog NBA velikana uopšte mogla da promeni razmišljanje čelnika Nagetsa.

Za sada nema potvrde da je Hjuston kontaktirao Denver ili da je zvanična ponuda na stolu. Sve je počelo kao ideja Bila Simonsa, ali je dovoljno da se zamisli kako bi izgledala NBA liga u kojoj bi Nikola Jokić i Kevin Durent delili svlačionicu.

Jedno je sigurno - ako bi se ovakav megatrejd zaista dogodio, NBA liga bi dobila jedan od najmoćnijih tandema u svojoj istoriji!