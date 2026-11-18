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Kako je saopšteno, na predlog sportskog direktora ABA lige Ibrahima Erkana, Skupština ovog takmičenja usvojila je odluku o izmenama kalendara takmičenja za sezonu 2026/27, usled odlaganja utakmica prvog kola.

"Prema toj odluci, odloženo prvo kolo biće odigrano od 5. do 8. februara 2027. godine. To će dovesti i do promene početka druge faze takmičenja, pa je početak Top 8 i plej-aut faze zakazan za period od 12. do 15. februara", navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, Top 8 faza biće završena najkasnije do 26. aprila, dok je završetak plej-aut faze planiran za 3. maj.

1/5 Vidi galeriju Zadar - Partizan, ABA liga Foto: Aba liga / Josip Begonja

Utakmice plej-ina igraće se 29. aprila, 5. i 8. maja.

Četvrtfinale plej-ofa, koje će se igrati na dve dobijene utakmice, zakazano je za period od 14. do 25. maja, dok će se fajnal-for održati od 3. do 6. juna 2027. godine.