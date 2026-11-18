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Međutim, put do sklapanja takvog sastava vodio je kroz prethodnu godinu u Evrokupu, kao i kroz selekciju igrača sa kojima je Željko Obradović imao jasnu viziju i plan.

Na samom početku priprema, Matijas Lesor nije bio na tom spisku sigurnih aduta.Kako su izgledali prvi dani francuskog centra među crno-belima ispričao je Kevin Panter tokom gostovanja u emisiji „Euro Insiders“.

1/6 Vidi galeriju Matijas Lesor i Željko Obradović Foto: Starsport

Nekadašnji kapiten Partizana vratio se na početak saradnje Lesora i najtrofejnijeg evropskog trenera, otkrivši da status snažnog centra u timu uopšte nije bio zagarantovan od prvog dana.

"Matijas Lesor će vam potvrditi da je tokom priprema zamalo dobio otkaz. Trener nije bio zadovoljan njime. Došao je kad je bila moja prva sezona u Partizanu i nije dobro počeo pripreme za novu sezonu", započeo je Panter i potom dodao:

"Trener je tad izvršio pritisak na njega i upravo u tom trenutku nešto se promenilo u njegovoj glavi. Sećam se da smo odigrali prijateljsku utakmicu protiv Barselone i da se tad u njemu upalila iskra. Od tog trenutka pretvorio se u zver kakva je danas. Sve je počelo da dolazi na svoje mesto na mentalnom planu, iako je i pre toga bio dobar igrač. Tada je, međutim, sve zaista kliknulo", ispričao je Panter.