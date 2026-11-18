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„Azuri“ će imati izuzetno težak zadatak, pošto ih nakon duela sa Turskom u Rimu očekuje gostovanje Srbiji u Beogradu.

Zbog dobro poznatih obaveza evroligaških klubova, Italijani neće od prvog dana priprema biti na okupu u najjačem sastavu. Prva faza priprema počinje 23. novembra u Rimu, a na prozivci će se pojaviti 16 košarkaša: Marko Spisu, Niko Manion, Leonardo Kandi, Avudu Abas, Stefano Tonut, Čeik Nijang, Amedeo Tesitori, Andrea Loro, Guljelmo Karuzo, Mirza Alibegović, Lodoviko Deangeli, Đovani Veronezi, Nikola Akele, Andrea Kalcavara, Đovani Emejuru i Džon Petručeli.

Kako se bude približavao početak kvalifikacionog ciklusa, italijanski tim će postepeno dobijati pojačanja. Prvi će se 25. novembra priključiti Darijus Tompson, Đampaolo Riči, Frančesko Ferari, Tomazo Baldaso i Momo Dijuf.

Već dan kasnije ekipi će se pridružiti Proćida, dok će 27. novembra na raspolaganju selektoru Bankiju biti i Alesandro Pajola.

To znači da će Italija u Beograd doputovati znatno jača nego što će izgledati na početku priprema. Proćida i Pajola biće u konkurenciji i za duel sa Srbijom, pa će Banki za gostovanje u srpskoj prestonici imati kompletan sastav na raspolaganju.