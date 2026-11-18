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Imala je Zvezda priliku da najtalentovanijeg srpskog trenera dugo zadrži u Beogradu međutim nisu želeli da ga istrpe.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Alimpijević nije osvojio nijednu titulu za skoro godinu dana na klupi crveno-belih uvek smatra neuspešnom sezonom. Ipak, deluje kao da tada niko nije sagledao širu perspektivu.

„Otkaz koji je mene lično veoma naljutio bio je otkaz koji je Crvena zvezda uručila Dušanu Alimpijeviću. On je stručnjak sa najvećim potencijalom u mlađoj generaciji srpskih trenera, a ti ga otpustiš posle tri meseca. Ne postoji objašnjenje za to. Uvek kažem da ne navijam ni za jedan klub, već za reprezentaciju Srbije. Mnogo ljudi u Srbiji mi ne veruje“, rekao je košarkaški radnik rođen u Berlinu prilikom gostovanja u podkastu „Euro Insiders“.

Aktuelni selektor „orlova“ na klupi crveno-belih zapravo je proveo 10 meseci, tačnije gotovo čitavu sezonu 2017/2018. Na klupi tima sa Kalemegdana ostvario je 40 pobeda i 29 poraza, uz neuspehe u finalima ABA lige i Kupa Radivoja Koraća, kao i 14. poziciju u Evroligi (od 16 ekipa).

Posle ga je put vodio u Avtodor, pa u Bursaspor i Bešiktaš. Sa turskim klubovima dva puta je poražen u finalu Evrokupa, a od ove sezone sastav iz Istanbula predvodi u elitnom takmičenju.

Posle gostovanja Realu u Madridu (sreda, 18.00), Alimpijević i njegova četa zaputiće se u Beograd. Tamo će već u petak (20.45) odmeriti snage sa Partizanom u hali Pionir.