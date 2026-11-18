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Košarkaši Cedevita Olimpije pobedili su San Pablo Burgos 76:62 u Ljubljani u 8. kolu grupe A Evrokupa i stigli do treće pobede u sezoni.

Ljubljančani su tako uzvratili španskom timu za poraz u prvom međusobnom susretu (81:85).

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Džordan Gejni sa 15 poena, koliko je ubacio i Kristofer Uindo.

Gejni je za 25 minuta na parketu imao i pet asistencija, dok je Uindo uz isti broj poena zabeležio pet skokova.

Košarkaši Budućnosti savladali su Šljonsk u Podgorici rezultatom 94:88, u utakmici osmog kola Evrokupa, i tako stigli do pete pobede u sezoni.

Ekipa Andreja Žakelja nije lako došla do trijumfa protiv poslednjeplasiranog tima C grupe.

Važne poene dodao je i Megi, koji je sa četiri pogođene trojke i ukupno 17 poena bio jedan od najzaslužnijih za pobedu.

Podgoričani su tako upisali peti trijumf u osam kola i zadržali mesto u zoni koja vodi u plej-of Evrokupa.