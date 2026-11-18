Košarkaši Vojvodine savladali su u derbiju 3. kola Mornar na gostovanju rezultatom 91:71.
ABA 2
POTEZ ZA TV ŠPICE: Ovo se viđa još samo na NBA terenima, nestvarno šta je uradio fantastični igrač Vojvodine...
Slušaj vest
Međutim sem pobede Novosađana ovaj meč biće zapamćen i po jednoj akciji za TV špice.
Utakmicu je obeležio fantastičan potez Novaka Musića. Prvotimac Vojvodine izveo je atraktivnu akciju kakva se retko viđa na evropskim parketima, a koja mnogo više podseća na poteze karakteristične za NBA ligu.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
Novosađani su u Baru pokazali da jedan od glavnih kandidata za plasman u ABA ligu, a do ubedljivog trijumfa predvodio ih je Uroš Banjac sa 18 poena. Novak Musić dodao je 16, Aleksandar Zečević 14, dok je Marko Vukčević utakmicu završio sa 13 poena.
Reaguj
Komentariši