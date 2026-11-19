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Košarkaši Denvera savladali su ekipu Bostona rezultatom 105:101, uz novu sjajnu partiju Nikole Jokića koji je meč završio sa 24 poena, osam skokova i devet asistencija, kao i odlučujuće pogotke Džamala Mareja u samom finišu susreta.

Tim iz Kolorada, koji ove sezone često igra sa dosta oscilacija, u ovaj duel je ušao nakon poraza od Finiksa (117:105).

Sa druge strane, Boston je stigao u Denver silno motivisan posle prethodnog neuspeha protiv Orlanda, što je od samog starta najavljivalo neizvesnu borbu.

Povratak iz velikog minusa

Gosti su u prvom poluvremenu nametnuli svoj ritam i u jednom trenutku stekli ogromnih 17 poena prednosti.

Ipak, domaći sastav je do odlaska na veliki odmor uspeo da poveže mini-seriju i zaostatak spusti na prihvatljivih 12 razlike (61:49).

Taj nalet pred pauzu doneo je preko potrebno samopouzdanje ekipi iz Kolorada.

U nastavku je usledio potpuni preokret predvođen srpskim centrom, pa se u poslednju četvrtinu ušlo u potpunom egalu.

Kada se meč lomio, odgovornost je preuzeo Džamal Marej, koji je sam iskreirao dve dobre pozicije za šut i odveo Denver na 104:101 na samo šest sekundi pre kraja.

1/5 Vidi galeriju Denver Nagets - Boston Seltiks 105:101 Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Jokićev jubilej i potez koji je stavio tačku na meč

Pored nove pobede i učinka nadomak tripl-dabla (šut iz igre 9/17, uz jednu blokadu i dve izgubljene lopte), Jokić je na ovom susretu upisao i vredan jubilej.

Stigao je do 7.000 pogodaka iz igre, čime je postao tek drugi igrač u istoriji franšize sa tim učinkom.

Ispred njega je još samo Aleks Ingliš sa 8.953 pogođena šuta, rekord koji će Jokić sasvim izvesno nadmašiti.

Koliko je bio fokusiran do samog kraja govori i detalj iz poslednjih sekundi.

Pri vođstvu Denvera od tri poena razlike, Džejson Tejtum je nepromišljeno bacio loptu u pravcu sudije, što srpskom reprezentativcu nije promaklo.

Jokić je odmah skrenuo pažnju arbitrima na ovaj potez, nakon čega je Marej dobio slobodno bacanje.

Sigurnom realizacijom odveo je svoj tim na nedostižnih +4, čime je Bostonu oduzeta i teoretska šansa da trojkom izbori produžetak.

Učinak ostalih igrača i nastavak rasporeda

U pobedničkom sastavu, Džamal Marej je ubacio 21 poen uz sedam skokova i dve asistencije.

Pratili su ih Derozan sa 18, Kristijan Braun sa 15 i Eron Gordon sa 13 poena i osam skokova.

Kod Bostona je najefikasniji bio Tejtum sa 24 poena i osam skokova, dok je jedini dabl-dabl na utakmici zabeležio portugalski centar Keta (17 poena, 10 skokova).

Dvocifreni kod Seltiksa bili su još Pričard sa 15, Vajt sa 12 i Džordž sa 10 poena.

Denver seriju utakmica kod kuće zatvara 21. novembra protiv Hjustona, za koji nastupa Bogdan Bogdanović, nakon čega sledi gostovanje Čikagu.

Do kraja meseca Nagetse očekuju još dueli sa Dalasom, Jutom i Torontom, koji sa klupe predvodi Darko Rajaković.

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