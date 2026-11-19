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Košarkaši Hjuston Roketsa upisali su petu pobedu u poslednjih šest mečeva NBA lige, pošto su u noći između srede i četvrtka na gostovanju savladali Indijana Pejserse rezultatom 119:104. Ipak, ubedljiv trijumf tima iz Teksasa ostao je u senci velike nervoze na terenu, isključenja i povrede Alperena Šenguna u prvom poluvremenu.

Meč je obeležilo čak pet tehničkih grešaka, a potpuni haos viđen je na sedam minuta i 21 sekundu pre kraja druge deonice. U jednoj neobičnoj situaciji, Markus Smart se verbalno sukobio sa jednim navijačem, koji je odmah izbačen iz dvorane. Istovremeno, trener Indijane Rik Karlajl dobio je dve brze tehničke greške i morao je da napusti klupu pre kraja utakmice.

U čitavom tom metežu najgore je prošao Alperen Šengun. Turski centar je nehotice dobio jak udarac u lice, nakon čega je sa peškirom preko glave otišao u svlačionicu i nije se vraćao na parket. Trener Hjustona Ime Udoka saopštio je nakon susreta da Šengun ima otok na desnom oku i ogrebotinu rožnjače levog oka, uz napomenu da još nije poznato da li ga čeka duža pauza.

Kada je reč o dešavanjima na parketu, Hjuston je od samog početka nametnuo ritam i serijom 15:0 poveo sa 27:10. Oslabljeni domaćin koji je nastupio bez povređenih bekova Tajrisa Halibartona (zadnja loža) i Endrjua Nembharda (kuk), do kraja susreta nijednom nije uspeo da spusti zaostatak na manje od devet poena.

Pejsersi su na startu druge četvrtine prišli na 39:30, ali su gosti vezali 10 poena i na odmor otišli sa prednošću od 62:46. Poslednji nalet Indijana je imala u trećoj deonici, kada je serijom 12:0 smanjila na 81:72, međutim usledio je odgovor Roketsa (12:4) za 93:76, čime je pitanje pobednika praktično bilo rešeno.

Učinak igrača i nastavak rasporeda

Kod Hjustona je najefikasniji bio Kevin Durant sa 21 poenom, dok je Rid Šepard dodao 20 poena, uz odličan šut za tri poena (6/7). Ekipa Hjustona je ukupno pogodila 19 trojki. Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović meč je završio sa jednim poenom i tri skoka.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

U redovima domaćeg tima, koji je zabeležio drugi vezani poraz, najistaknutiji su bili Paskal Sijakam sa 24 i Keli Ubre Džunior sa 17 poena.

Roketsi u petak zatvaraju seriju od četiri uzastopna gostovanja utakmicom protiv Denvera, dok Indijana istog dana igra u gostima protiv Klivlenda.

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