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Košarkaši Denver Nagetsa savladali su u sredu uveče ekipu Boston Seltiksa rezultatom 105:101 u Bol areni, a samu završnicu meča obeležio je nesmotren potez Džejsona Tejtuma i brza reakcija Nikole Jokića. Zvezda Seltiksa zaradila je tehničku grešku u najgorem mogućem trenutku, čime je tim iz Bostona ostao bez realne šanse da utakmicu odvede u produžetak.

1/5 Vidi galeriju Denver Nagets - Boston Seltiks 105:101 Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Drama je kulminirala na samo sedam sekundi pre kraja susreta, kada je Džamal Marej pogodio šut sa distance i doneo Denveru tri poena prednosti. Dok je klupa Seltiksa tražila tajm-aut, Tejtum je uhvatio loptu nakon što je prošla kroz mrežicu i krenuo da je izvede. Umesto da je jednostavno preda arbitru koji je stajao neposredno pored njega, igrač Bostona se naglo okrenuo i bacio loptu ka sudiji kod zapisničkog stola, na sredini terena.

Lopta je završila iza prilično zbunjenog arbitra, a iako glavni sudija u prvi mah nije registrovao šta se dogodilo, situaciju je ispratio Nikola Jokić. Srpski centar je odmah reagovao i izvršio pritisak na arbitre tražeći tehničku grešku, nakon čega je sudija koji se nalazio tik uz Tejtuma i dosudio kaznu.

Da li je kazna bila prestroga?

Iako Tejtumov potez nije bio skandalozan, nije pogodio sudiju niti je delovalo da u bacanju lopte postoji zla namera, pravila u ovakvim situacijama gotovo uvek povlače tehničku grešku. Čak je izgledalo da je arbitar na sredini terena nakratko pogledao ka Tejtumu, pre nego što mu je okrenuo leđa u trenutku dok je lopta već bila u vazduhu. Igrač Bostona je u haotičnim momentima koji su usledili pokušao da objasni svoju nameru, ali arbitri nisu želeli da promene odluku.

Dodatno slobodno bacanje izveo je Džamal Marej i bio je precizan, čime je odveo Nagetse na nedostižnih plus četiri i tako ugasio poslednju nadu gostiju.

Preokret Denvera i statistički učinak

Ekipa iz Kolorada je do ovog trijumfa, kojim je stigla do učinka od osam pobeda i pet poraza, došla nakon što je nadoknadila rani zaostatak od 15 poena. Pored Mareja, koji je meč završio sa 21 poenom i sedam skokova, ključnu ulogu imao je Nikola Jokić, kome su za tripl-dabl nedostajali po jedna asistencija i dva skoka - upisao je 24 poena, devet asistencija i osam uhvaćenih lopti.

Sa druge strane, Bostonu je ovo bio drugi uzastopni poraz u sezoni, posle kojeg ima skor 11-4. Najefikasniji u redovima Seltiksa bio je upravo Tejtum sa 24 poena i osam skokova, dok je zapaženu rolu imao i Nimijas Keta sa dabl-dabl učinkom od 17 poena i 10 skokova.

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