SUDIJA NASRNUO NA DONČIĆA! Krenuo da se OBRAČUNA sa Lukom, zadržavali ga da ne dođe do OZBILJNOG INCIDENTA: Snimak nesvakidašnje situacije obišao planetu!
- Tokom utakmice Lejkersa i Jute jedan sudija je krenuo ka Luki Dončiću, ali ga je kolega zadržao i sprečio mogući incident; snimak je brzo postao viralan.
- Juta je iznenadila Lejkerse i slavila 109:97, uz 30 poena i 10 asistencija Kejonta Džordža.
- Dončić je meč završio sa 29 poena, sedam asistencija i pet skokova, a Lejkersima je prekinut niz od devet pobeda.
Utakmicu između Los Anđeles Lejkersa i Jute Džez obeležila je nesvakidašnja situacija u kojoj je jedan od arbitara krenuo ka Luki Dončiću, zbog čega je morao da interveniše i njegov kolega.
Iako je slovenački reprezentativac odranije poznat po čestim raspravama sa sudijama i komentarisanju njihovih odluka, ovoga puta je susret dobio sasvim neočekivan obrt, a snimak sa terena ubrzo se proširio društvenim mrežama.
Kako se vidi na viralnom snimku nastalom tokom poluvremena, jedan sudija se uputio direktno ka prvoj zvezdi Lejkersa, ali ga je čovek pored njega na vreme zadržao i sprečio da mu priđe i da dođe do obračuna i ozbiljnijeg incidenta. Sam Dončić je čitavu situaciju ispratio sa vidno zbunjenim izrazom lica.
Juta priredila iznenađenje na parketu
Kada je reč o samom rezultatu, ekipa Jute je uspela da iznenadi Lejkerse i slavi sa 109:97. Najzaslužniji za trijumf bio je Kejonte Džordž sa učinkom od 30 poena i 10 asistencija, dok je na drugoj strani Dončić meč završio sa 29 poena, sedam asistencija i pet skokova.
Ovim neuspehom prekinut je niz Lejkersa od devet uzastopnih pobeda. Uprkos porazu, tim iz Los Anđelesa ostaje lider Zapadne konferencije sa skorom 13-3, dok je Juta stigla tek do svoje treće pobede u sezoni, uz 13 poraza.
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