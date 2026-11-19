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Utakmicu između Los Anđeles Lejkersa i Jute Džez obeležila je nesvakidašnja situacija u kojoj je jedan od arbitara krenuo ka Luki Dončiću, zbog čega je morao da interveniše i njegov kolega.

Iako je slovenački reprezentativac odranije poznat po čestim raspravama sa sudijama i komentarisanju njihovih odluka, ovoga puta je susret dobio sasvim neočekivan obrt, a snimak sa terena ubrzo se proširio društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić na meču Los Anđeles Lejkers - Juta Džez Foto: Harry How / Getty images / Profimedia

Kako se vidi na viralnom snimku nastalom tokom poluvremena, jedan sudija se uputio direktno ka prvoj zvezdi Lejkersa, ali ga je čovek pored njega na vreme zadržao i sprečio da mu priđe i da dođe do obračuna i ozbiljnijeg incidenta. Sam Dončić je čitavu situaciju ispratio sa vidno zbunjenim izrazom lica.

Juta priredila iznenađenje na parketu

Kada je reč o samom rezultatu, ekipa Jute je uspela da iznenadi Lejkerse i slavi sa 109:97. Najzaslužniji za trijumf bio je Kejonte Džordž sa učinkom od 30 poena i 10 asistencija, dok je na drugoj strani Dončić meč završio sa 29 poena, sedam asistencija i pet skokova.

Ovim neuspehom prekinut je niz Lejkersa od devet uzastopnih pobeda. Uprkos porazu, tim iz Los Anđelesa ostaje lider Zapadne konferencije sa skorom 13-3, dok je Juta stigla tek do svoje treće pobede u sezoni, uz 13 poraza.

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