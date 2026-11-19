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Košarkaši Denver Nagetsa upisali su najveću pobedu od početka sezone, savladavši u noći između srede i četvrtka na domaćem terenu Boston Seltikse rezultatom 105:101, ali je u centru pažnje nakon meča bila izjava Nikole Jokića o novom saigraču.

Srpski as je biranim rečima pohvalio Demara Derozana za kog je istakao kako je bitan šraf u ekipi.

- Definitivno, on je poseban košarkaš i mi samo moramo da naučimo kako da igramo sa njim. Moramo da naučimo kako da pravimo blokove za njega i pronađemo ga "otvorenog", on je poseban igrač - rekao je Nikola Jokić odmah posle utakmice.

Jokić, Derozan i Marej režirali preokret od minus 17

Povod za ovakve reči bio je veliki preokret koji su Nagetsi priredili pred svojom publikom. Gosti iz Bostona su krajem prvog poluvremena imali veliku prednost od 61:44, ali su na kraju "Bol Arenu" ipak napustili pognute glave.

Jokić je ponovo bio najefikasniji u svom timu sa 24 poena, osam skokova i devet asistencija, ali je u samoj završnici poene prepustio razigranim bekovima. Ekipu je sve vreme u životu držao upravo Derozan, ubacivši 13 od svojih 18 poena u poslednjoj četvrtini, dok je tačku na meč stavio Džamal Marej pogotkom za dva poena uz dodatno slobodno bacanje.

1/5 Vidi galeriju Denver Nagets - Boston Seltiks 105:101 Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Novi istorijski podvig srpskog centra

Pored važne pobede i pohvala na račun saigrača, ova utakmica ostaće upamćena i po novom rekordu za Jokića. On je postao tek drugi igrač u istoriji franšize sa 7.000 i više pogođenih šuteva iz igre, pa se sada nalazi odmah iza Aleksa Ingliša, koji je blizu brojke od 9.000.

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