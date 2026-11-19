"ON JE POSEBAN! MORAMO DA NAUČIMO KAKO DA IGRAMO SA NJIM!" Nikola Jokić sipao hvalospeve na račun jednog saigrača!
- Nikola Jokić je posle pobede Denvera nad Bostonom 105:101 posebno pohvalio Demara Derozana, uz poruku da tim mora da nauči kako da igra sa njim.
- Derozan je u završnici ubacio 13 od svojih 18 poena i bio ključan za preokret Nagetsa sa minus 17.
- Jokić je meč završio sa 24 poena, osam skokova i devet asistencija, a upisao je i novi klupski rekord sa više od 7.000 pogođenih šuteva iz igre.
Košarkaši Denver Nagetsa upisali su najveću pobedu od početka sezone, savladavši u noći između srede i četvrtka na domaćem terenu Boston Seltikse rezultatom 105:101, ali je u centru pažnje nakon meča bila izjava Nikole Jokića o novom saigraču.
Srpski as je biranim rečima pohvalio Demara Derozana za kog je istakao kako je bitan šraf u ekipi.
- Definitivno, on je poseban košarkaš i mi samo moramo da naučimo kako da igramo sa njim. Moramo da naučimo kako da pravimo blokove za njega i pronađemo ga "otvorenog", on je poseban igrač - rekao je Nikola Jokić odmah posle utakmice.
Jokić, Derozan i Marej režirali preokret od minus 17
Povod za ovakve reči bio je veliki preokret koji su Nagetsi priredili pred svojom publikom. Gosti iz Bostona su krajem prvog poluvremena imali veliku prednost od 61:44, ali su na kraju "Bol Arenu" ipak napustili pognute glave.
Jokić je ponovo bio najefikasniji u svom timu sa 24 poena, osam skokova i devet asistencija, ali je u samoj završnici poene prepustio razigranim bekovima. Ekipu je sve vreme u životu držao upravo Derozan, ubacivši 13 od svojih 18 poena u poslednjoj četvrtini, dok je tačku na meč stavio Džamal Marej pogotkom za dva poena uz dodatno slobodno bacanje.
Novi istorijski podvig srpskog centra
Pored važne pobede i pohvala na račun saigrača, ova utakmica ostaće upamćena i po novom rekordu za Jokića. On je postao tek drugi igrač u istoriji franšize sa 7.000 i više pogođenih šuteva iz igre, pa se sada nalazi odmah iza Aleksa Ingliša, koji je blizu brojke od 9.000.
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