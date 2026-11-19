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Košarkaši Majamija savladali su Milvoki rezultatom 137:130 i tako vezali šestu pobedu u nizu. Iako konačna razlika od sedam poena deluje neizvesno, domaći sastav je kontrolisao dešavanja na parketu, dok su gosti tek u završnici susreta uspeli da ublaže zaostatak. Utakmicu je obeležio prvi susret Janisa Adetokumba protiv kluba čiji je dres nosio 13 godina, a svoju minutažu zabeležio je i srpski reprezentativac Nikola Jović.

Upravo je grčki košarkaš bio najzaslužniji za trijumf Majamija, završivši meč na korak od tripl-dabla sa 27 poena, 14 skokova i devet asistencija. Pratio ga je Bam Adebajo sa 26 poena, od kojih je čak 21 postigao u prvom poluvremenu, dok je Dejvion Mičel dodao 24. Dvocifren učinak imali su i Klej Tompson i Rajan Konvel sa po 13 poena, a ekipa sa Floride je do pobede stigla uz čak 22 pogođene trojke.

Nikola Jović je na terenu proveo 14 minuta i za to vreme zabeležio četiri poena (1/4 iz igre, 1/3 za tri poena), uz četiri asistencije, jedan skok i jednu blokadu.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U redovima Milvokija najefikasniji je bio Kajl Kuzma sa 26 poena, dok je Brejden Bariz ubacio 20. Zanimljivo je da su četvorica igrača koje je Majami poslao u Milvoki u sklopu trejda za Adetokumba i Bobija Portisa - Tajler Hiro, Džejmi Hakez Džunior, Kel'el Ver i Kasparas Jakucionis - zajedno postigli 49 poena.

Ključna druga četvrtina i opuštanje u finišu

Pitanje pobednika počelo je da se rešava u drugoj deonici, koju je Majami dobio ubedljivo sa 40:25. Predvođeni Fontekijem, Mičelom i Adebajom, domaći su napravili seriju 14:0 za vođstvo 48:28, a ubrzo je usledio novi nalet od 10:0, u kojem je učestvovao i Jović, čime je prednost narasla na 61:36. Majami je do odlaska na odmor poene mahom sakupljao sa linije slobodnih bacanja, zadržavši sigurnu zalihu.

Domaćin je stečenu prednost uspešno održavao i tokom trećeg perioda, ali je Milvoki sredinom poslednje četvrtine zapretio serijom 12:0, prišavši na 128:112. Odgovor je stigao preko Adetokumba, koji je preciznim izvođenjem slobodnih bacanja odbio nalet rivala. Kada je pobednik već bio rešen, usledilo je opuštanje u redovima domaćih, što je Milvoki iskoristio da u poslednjih minut i 43 sekunde napravi seriju 11:0, uz dve pogođene trojke, i tako izbegne ubedljiviji poraz.

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