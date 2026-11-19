Ovo su najbolji potezi srpskog asa sa meča Denver - Boston...
Košarka
NIKOLA JOKIĆ SE IGRAO KOŠARKE! Delio magične asistencije, pogađao iz svih pozicija... Pogledajte i vi ovu magiju! (VIDEO)
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Košarkaši Denvera savladali su ekipu Bostona rezultatom 105:101, uz novu sjajnu partiju Nikole Jokića koji je meč završio sa 24 poena, osam skokova i devet asistencija.
Denver Nagets - Boston Seltiks 105:101 Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
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Jokić je odigrao sjajan meč, imao je i jednu intervenciju kod sudija u samom finišu, kada su arbitri posle njegove reakcije dosudili tehničku grešku Tejtumu, a ako se pitate kako je izgledala njegova magija na terenu - evo snimka koji sve pokazuje!
Imao je srpski as magične asistencije, pogađao je iz svih pozicija... U ostalom, pogledajte i sami...
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