Slušaj vest

Košarkaši Vojvodine su pobedili Mornar u gostima, a rezultat na kraju utakmice je bio 71:91.

Novak Musić je bio igrač utakmice sa 16 poena, tri skoka, sedam asistencija i četiri ukradene lopte.

Posebno će se pamtiti jedna asistencija koju je napravio u drugoj četvrtini. Nakon što je na sjajan način izbazio protivničkog igrača iz igre, Musić je video slobodnog saigrača Uroša Banjca u ćošku i poslao mu loptu na sjajan način, iza leđa.

Banjac je pogodio trojku, a pogledajte kako je to izgledalo:

U Megi odmah posle Jokića

Novak Musić je seniorsku karijeru započeo u Megi, klub u kojem je zaigrao prvi put u sezoni nakon odlaska Nikole Jokića u Denver.

1/7 Vidi galeriju Novak Musić tokom karijere Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Tokom karijere je igrao još za Smederevo, Beovuk, Igokeu, OKK Beograd, Podgoricu, kao i za poljske klubove Arka, Zjelona Gora i Pitesti, ali i slovački Patrioti Levice, pre nego što je pred početak ove sezone došao u Vojvodinu.

Bonus video: