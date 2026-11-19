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U intervjuu koji je dao 2022. godine Dejan Bodiroga je govorio o brojnim temama, a između ostalog, pričao je i o zanimljivom detalju iz porodične istorije - on i pokojni Dražen Petrović bili su rođaci.

"Kada sam počeo da se bavim košarkom, to nisam znao, ali da, istina je. Jole, Draženov i Acin otac, poreklom je iz Petrovića kod Trebinja, odakle su i Bodiroge. Mi smo drugo koleno. Moji roditelji su znali da smo rođaci, ali u početku nisu želeli da me opterećuju time.

Dražena sam upoznao 1989. godine, kada sam igrao za juniore Zadra i kada nam je Krešo organizovao turneju po Americi. Bili smo na utakmici Portlanda i Finiksa i tada smo se upoznali. I on je znao ko sam ja i da smo rođaci", rekao je Bodiroga 2022. za hrvatski "Indeks".

Dražen mu je, međutim, bio mnogo više od rođaka – bio je njegov prvi košarkaški idol. Zato ova porodična povezanost ima posebnu težinu kada se govori o dvojici velikana koji su obeležili evropsku košarku.

Bliska povezanost

Naime, Jovan Petrović, deda Aleksandra i Dražena Petrovića, i Gospava Petrović, baka Dejana i Željka Bodiroge, bili rođeni brat i sestra! Jovanov sin istog imena otišao je kao službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Jugoslavije u Šibenik gde je postao Jole, sreo Biserku i oženio se njome. U braku su rođeni Aca i Dražen, i otuda njihova veza sa Hrvatskom.

1/20 Vidi galeriju Dejan Bodiroga nekad i sad Foto: Nemanja Nikolić, Starsport©, Dado Đilas

Gospava Petrović je po udaji postala Gospava Bodiroga, a njen sin Vaso, jedno od njene sedmoro dece, bio je otac Željka i Dejana Bodiroge.

Priču je sportskom novinaru i publicisti Vladimiru Stankoviću potvrdio Dejan Bodiroge koji je ispričao da je kao kadetski reprezentativac na nekim pripremamam u Zagrebu upoznao Dražena Petrovića, dok je ovaj igrao u Ciboni, ali tada nije znao da su rođaci.

Život je hteo da iz rodne Hercegovine Jovan Petrović krene ka Šibeniku u Hrvatskoj, a Gospava Petrović ka Srbiji, odnosno Vojvodini, još preciznije Banatu. Dejan Bodiroga je kasnije od roditelja čuo priču o srodstvu sa Petrovićima, ali nisu imali kontakte.

1/7 Vidi galeriju Dražen Petrović Foto: Printscreen YouTube, Printscreen ( Youtube / Jugoslavija basketball Mitric

U Realu je igralo više braće, najpoznatiji su bili Fernando i Antonio Martin, ali dva rođaka košarkaške klase kakvu su imali Dražen Petrović i Dejan Bodiroga Real sigurno nije imao. Da kuriozitet bude veći, jedan je igrao za Hrvatsku, drugi za Srbiju. Obojica za Jugoslaviju.

Ovu priču je u nedavnom razgovoru za Kurir potvrdila i Biserka, majka braće Petrović, koja je istakla da njen suprug Jole i dalje ima rođake u Zrenjaninu (Kleku, prim. aut) i Zemunu.

Imao sam 20 godina kada sam čuo vest

Bodiroga je o Draženu govorio i 2013. godine, tačno na 20. godišnjicu od pogibije Dražena.

"Imao sam 20 godina i baš me je pogodila vest koju sam čuo. Jedan takav as tako rano da završi - bilo je strašno. Imao je 29 godina i uspeo je da se izbori za odličan status čak i tadašnjoj NBA ligi. Mislim da je njegova smrt veliki gubitak za košarku", rekao je Dejan Bodiroga tada.

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