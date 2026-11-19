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Aktuelna sezona je trenutno najlošija u NBA karijeri srpskog reprezentativca, međutim ima dovoljno vremena da se situacija promeni.

Nikola Jović je u pobedi protiv Milvokija u poslednjoj utakmici igrao 14 minuta i za to vreme je postigao četiri poena, uz četiri asistencije, jedan skok i jednu blokadu.

Upitan je nakon utakmice šta je potrebno da bi dobio više vremena na terenu u nastavku sezone.

"Moram da budem dobar u odbrani ako želim da dobijem više minuta. To je sve. Nisam previše razmišljao, samo sam igrao", objasnio je Jović.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

A, svojom defanzivom je zadovoljan.

"Osećam se prilično sigurno. Mislim da mogu da čuvam igrače od pozicije jedan do pet i zaista sam zadovoljan kako se snalazim u tome".

Susret sa nekadašnjim saigračima

Nikola Jović se osvrnuo i na susret sa nekadašnjim saigračima Tajlerom Hirom, Džejmijem Hakesom Džuniorom, Kelelom Verom i Kasparasom Jakucionisom.

"Nedostaju mi ti momci. Svi su sjajni ljudi, ne samo na terenu već i van njega. Bilo ih je lepo ponovo videti, ali i takmičiti se protiv njih", rekao je reprezentativac Srbije.

Majami ima devet pobeda i šest poraza, a sezonu je otvorio serijom od četiri uzastopne izgubljene utakmice.

"Kada smo izgubili prve utakmice i kada su nas svi kritikovali, atmosfera u svlačionici bila je ista. Iskusni igrači znaju šta je potrebno da bi se pobeđivalo. Nastavili su da rade i verovali da ćemo pronaći pravi ritam", zaključio je Jović.

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