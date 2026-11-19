JOVIĆ TRAŽI VIŠE MINUTA U NBA! Srbin hoće da bude duže na terenu, a evo kako planira da mu se ispuni želja
Aktuelna sezona je trenutno najlošija u NBA karijeri srpskog reprezentativca, međutim ima dovoljno vremena da se situacija promeni.
Nikola Jović je u pobedi protiv Milvokija u poslednjoj utakmici igrao 14 minuta i za to vreme je postigao četiri poena, uz četiri asistencije, jedan skok i jednu blokadu.
Upitan je nakon utakmice šta je potrebno da bi dobio više vremena na terenu u nastavku sezone.
"Moram da budem dobar u odbrani ako želim da dobijem više minuta. To je sve. Nisam previše razmišljao, samo sam igrao", objasnio je Jović.
A, svojom defanzivom je zadovoljan.
"Osećam se prilično sigurno. Mislim da mogu da čuvam igrače od pozicije jedan do pet i zaista sam zadovoljan kako se snalazim u tome".
Susret sa nekadašnjim saigračima
Nikola Jović se osvrnuo i na susret sa nekadašnjim saigračima Tajlerom Hirom, Džejmijem Hakesom Džuniorom, Kelelom Verom i Kasparasom Jakucionisom.
"Nedostaju mi ti momci. Svi su sjajni ljudi, ne samo na terenu već i van njega. Bilo ih je lepo ponovo videti, ali i takmičiti se protiv njih", rekao je reprezentativac Srbije.
Majami ima devet pobeda i šest poraza, a sezonu je otvorio serijom od četiri uzastopne izgubljene utakmice.
"Kada smo izgubili prve utakmice i kada su nas svi kritikovali, atmosfera u svlačionici bila je ista. Iskusni igrači znaju šta je potrebno da bi se pobeđivalo. Nastavili su da rade i verovali da ćemo pronaći pravi ritam", zaključio je Jović.
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