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Klek je selo koje se nalazi u blizini Zrenjanina, naseljeno prezežno Hercegovcima koji su se doselili posle Drugog svetskog rata.

To je selo u kojem su u isto vreme odrastali braća Vladimir i Nikola Grbić i Dejan Bodiroga. Vladimir je rođen 1970. godine, a Nikola i Bodiroga 1973. godine.

Dejan Bodiroga je sa reprezentacijom Jugoslavije beležio fantastične rezultate na najvećim košarkaškim turnirima, dok su braća Grbić to činila u odbojci.

Bodiroga je sada visoki funkcioner Evrolige, a ove nedelje je postao poslanik u Narodnoj skupštini Srbije.

Gostujući u emsiji "Agape" iz 2013. godine proslavljeni košarkaš je govorio i o rodbinskoj vezi sa Draženom Petrovićem.

"Selo Bodiroge, Petrovići i Savovići... Sve je to tako blizu. To sam znao i kada sam počinjao da igram, ali nisam tome pridavao neku važnost, ali bilo mi je drago kada smo se upoznali. Za mene je bio jedan od najvećih igrača koji je igrao i obeležio evropsku i svetsku košarku. Nismo se poznavali kao deca. Oni su živeli u Šibeniku, njegov otac je tamo imao službu, tamo se i oženio, tamo su živeli. Imao je rodbinu koja i dan-danas živi u Zemunu. Nisu ni oni tada dolazili toliko, niti smo imali te kontakte ranije. Posle toga sam viđao i njegovu majku, brata, a sretali smo se posle i kada smo bili tamo gde sam ja igrao", govorio je Bodiroga.

Sovjeti "oslobodili" Klek

Selo Klek je tokom Drugog svetskog rata bilo pod nemačkom okupacijom, a kada su ga Sovjeti oslobodili u oktobru 1944. u njemu su zatekli samo rumunske porodice, jer se nemačko stanovništvo već iselilo. U jesen 1945. u selo su došle 233 porodice iz istočne Hercegovine, okoline Trebinja, sa ukupno 1.389 članova stanovništva. Oni i njihovi potomci čine najveći deo stanovništva današnjeg Kleka.

1/20 Vidi galeriju Dejan Bodiroga nekad i sad Foto: Nemanja Nikolić, Starsport©, Dado Đilas

Bodiroga je i tokom karijere i posle nje redovno obilazio svoje Trebinje, kao što ni braća Grbić, olimpijski šampioni iz Sidneja i legende evropske i svetske odbojke nikad nisu zaboravili svoje korene u Hercegovini. Tačnije, u tamošnjem selu Pridvorci kod Trebinja, gde je 1943. godine rođen njihov otac, takođe proslavljeni odbojkaš Miloš, navodi portal "Mondo".

Vladimir Grbić je rado govorio o svom selu.

"Tu je, recimo, kada su došli 1945. ili 1946. godine, prva stvar koju su uradili bila je da su skinuli zvono sa jedne švapske crkve. I tih pet ljudi koji su skinuli zvono sa te crkve, nažalost, doživeli su velike tragedije. Moja pokojna baba izgubila je rođenog brata tako što ga je jedan ranjeni pripadnik četničke trojke ubio ispod ikone Svete Petke, koja je bila njena krsna slava. Ona je tada rekla: 'Da je bilo Boga, spasio bi ga', i nije htela da slavi slavu".

O baki uvek priča sa mnogo emocija.

"Moja pokojna baba, očeva majka Danica, četiri razreda osnovne škole, u crkvi, u selu u Pridvorcima, pored Trebinja, kaže: 'Sine, prave vrednosti osoba shvatimo tek kad ih izgubimo. Jer tek onda možeš da shvatiš i sagledaš prostor koji je iza njih ostao'".

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