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Alimpijević je govorio na konferenciji za medije pred duel sa Partizanom, a usput se dotakao i predstojećih obaveza sa reprezentacijom Srbije.

1/5 Vidi galeriju Dušan Alimpijević pobedom debitovao na klupi Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Alimpijević nije mogao da izbegne pitanja o mladim košarkašima koji privlače pažnju američke javnosti.

Posebno se izdvojio Andrej Stojaković, koji je nedavno postigao 46 poena, dok Nikola Kusturica sve više skreće pažnju svojim partijama u NCAA ligi.

Kada je reč o Stojakoviću, sinu nekadašnjeg reprezentativca Srbije Predraga Stojakovića, selektor je istakao da su Košarkaški savez Srbije i on lično učinili sve što je u njihovoj moći, ali da konačna odluka pripada mladom košarkašu.

"Što se tiče Andreja, Savez i ja smo uradili sve što je do nas. Dete treba da odluči za koju će reprezentaciju igrati. Bez pritiska, važno je da bude tamo gde se najbolje oseća, nema tu prevelikog govora. Nenad Krstić je odlazio tamo da priča, ja sam imao dva telefonska razgovora sa njim", rekao je Alimpijević za Meridian sport.

Selektor se osvrnuo i na sve veći uticaj NCAA lige, koja je postala značajno odredište za mlade evropske košarkaše. Alimpijević misli da KSS mora da pronađe način da se prilagodi novim okolnostima i uspostavi bolju kontrolu nad tim procesom.

"NCAA je novi trend koji se dogodio i očigledno mi kao KSS moramo da napravimo dodatne korake da bismo se prilagodili novom trendu i da bismo više to držali pod kontrolom", poručio je selektor Srbije.

Govoreći o Nikoli Kusturici, koji nastupa za UCLA, Alimpijević nije štedeo pohvale, ali je naglasio da ne želi da donosi sudove o igraču kojeg nije lično trenirao. Ipak, otkrio je da je u redovnom kontaktu sa njegovim trenerom Nemanjom Jovanovićem.

"Što se Kusturice tiče, on je jedan od najvećih talenata. Nisam ga trenirao i nemam prava da pričam o njemu previše, ali sam u svakodnevnom kontaktu sa Nemanjom Jovanovićem koji ga trenira u UCLA. Na dnevnoj bazi se čujemo upravo zbog njega", zaključio je Alimpijević.