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Litvanija bi mogla da bude jako oslabljena pred ovaj meč pošto je nastup jednog od njihovih najboljih igrača Rokasa Jokubaitisa i dalje neizvestan.

1/10 Vidi galeriju Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA

Plejmejker minhenskog Bajerna nalazi se na širem spisku selektora Dainijusa Adomaitisa, ali još nije poznato da li će moći da pomogne nacionalnom timu u utakmici koja je zakazana za 26. novembar u Klaipedi.

Prema pisanju litvanskih medija, odluka o njegovom nastupu zavisiće od dogovora reprezentacije, Bajerna i lekarskog tima.

Razlog za oprez je činjenica da se Jokubaitis tek ove sezone vratio na parket posle teške povrede kolena zbog koje je odsustvovao više od godinu dana.

Sam košarkaš potvrdio je da situacija još nije razjašnjena i da se njegovo opterećenje pažljivo prati.

"Nije tajna da je to pitanje i dalje otvoreno. Sve moje utakmice i minutaža još se usklađuju sa lekarima. Da nije bilo povrede, moj odgovor na poziv reprezentacije uvek bi bio potvrdan. Međutim, sada je situacija drugačija. Još nismo doneli konačnu odluku sa selektorom Adomaitisom i Bajernom. Veoma je važno i mišljenje lekara", izjavio je Jokubaitis za litvanske medije.

O njegovom povratku i trenutnom stanju govorio je i trener Bajerna Anton Gavel, nakon poraza minhenskog tima od Žalgirisa rezultatom 117:114.

"Nije mu bilo lako da toliko dugo ne igra posle sjajnog Evropskog prvenstva. Napreduje svakog dana, iz utakmice u utakmicu. Već je pokazao koliko može da bude važan za naš tim. Ne možemo da očekujemo da odmah bude na istom nivou kao pre povrede, jer je ona bila ozbiljna. Ali ide u dobrom pravcu i verujem da će posle još nekoliko utakmica biti u pravoj formi", istakao je Gavel.