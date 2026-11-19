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Kako se navodi u saopštenju, zajedno sa 58-godišnjim Dejanom Mijatovićem u MZT Skoplje dolazi i njegov pomoćnik Ivan Drobnjak.

Novi trenerski tandem, napominje se, seda na klupu makedonskog šampiona umesto Vaska Atanasova, sa kojim je skopski klub raskinuo saradnju pre nekoliko nedelja.

Kako se navodi, Mijatović, rođen u Čačku, ima dugu karijeru ispunjenu radom u renomiranim klubovima i reprezentacijama. Poslednji angažman imao je u čačanskom Borcu u ABA ligi od 2022 do 2024. godine.

Bio je glavni trener Borca i od 2000. do 2002, kao i Lovćena, OKK Beograda i poljskog prvoligaša Basket Poznanj.

Kao evropsko i regionalno iskustvo navedeno je da je bio deo stručnih štabova FMP-a, Hemofarma, nemačke Albe iz Berlina, beogradskog Partizana i nemačkog Oldenburga.

U reprezentativnoj košarci je, ističe se, osvojio evropsko zlato kao pomoćni trener sa U20 reprezentacijom Srbije i Crne Gore (2006) i zlatnu medalja kao glavni trener juniorske reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Španiji (2007).

"Dejanu i Ivanu želimo srdačnu dobrodošlicu uz želje za mnogo zajedničkih pobeda i trofeja u predstojećim domaćim, regionalnim i evropskim izazovima", piše u saopštenju MZT-a, koji ove sezone osim u makedonskoj ligi, igra i u ABA2 i Fibinom Kupu Evrope.

(Beta)