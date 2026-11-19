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Bećirović je istakao da je zahvalan na ukazanom poverenju i da mu predstoji period upoznavanja sa sistemom crno-belih.

"Velika čast i zadovoljstvo je dobiti podršku uprave i postati član crno-bele porodice. Nemam mnogo toga da izjavim u ovom trenutku, sem da je sada vreme da uz Duleta Karavesovića što pre uđem u sistem i da zajedno radimo. Zahvalan sam na podršci i poverenju, a možemo više pričati kada prođe malo vremena", poručio je Bećirović.

Podsetimo, košarkaški klub Partizan saopštio je da je na sednici Upravnog odbora za novog direktora kluba imenovan Sani Bećirović.

Bećirović je tokom igračke karijere nastupao za brojne evropske klubove, među kojima su Olimpija, Virtus Bolonja, CSKA Moskva i Panatinaikos, sa kojim je 2007. godine osvojio Evroligu.