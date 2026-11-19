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Predsednik crno-belih Ostoja Mijailović oglasio se povodom priča koje su plasirali grčki mediji i odlučno demantovao mogućnost transfera jednog od najvažnijih igrača Partizana.

Grčki mediji prethodno su objavili da je Olimpijakos zainteresovan za angažovanje plejmejkera reprezentacije Južnog Sudana i da je spreman da plati obeštećenje kako bi ga doveo u Atinu.

Dodatnu buru izazvale su spekulacije na društvenim mrežama da bi obeštećenje za Džonsa moglo da iznosi čak dva miliona evra. Ipak, prvi čovek Partizana brzo je presekao nagađanja i stavio do znanja da crno-beli nemaju nameru da se odreknu svog najboljeg igrača.

- Karlik Džons ima garantovan ugovor sa Partizanom za ovu i narednu sezonu, bez izlazne klauzule. On je naš najbolji igrač i računamo na njega u ostvarivanju sportskih ciljeva ove sezone. Klub nije zainteresovan za njegovu prodaju – poručio je Mijailović.



Dakle, od transfera u Olimpijakos za sada nema ništa! Džons nema izlaznu klauzulu u ugovoru, što znači da je njegova budućnost isključivo u rukama Partizana. Svaki eventualni odlazak mogao bi da se realizuje samo uz saglasnost crno-belih i dogovor klubova.

Jasno je da bi gubitak jednog od ključnih igrača predstavljao ogroman udarac za ekipu, zbog čega je reakcija iz Humske posebno važna za navijače. Ostoja Mijailović je, bar kada je stav kluba u pitanju, poslao nedvosmislenu poruku – Karlik Džons nije na prodaju!