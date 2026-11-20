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Ubedljiv poraz Hjuston Roketsa u Majamiju (128:110) u noći između ponedeljka i utorka, podstakao je poznatog NBA analitičara Bila Simonsa da u javnost izađe sa idejom o spektakularnoj razmeni igrača, prema kojoj bi Alperen Šengun bio poslat u zamenu za Nikolu Jokića.

Iako je Hjuston na Floridi zabeležio tek četvrti neuspeh u sezoni, a Šengun igra košarku karijere sa prosekom od 22,8 poena, 9,3 skoka i 7,2 asistencije, uz sjajne procente od 55,8 odsto iz igre i 48,1 odsto za tri poena (uoči meča protiv Pejsersa u sredu), Simons smatra da ekipi nedostaje visina i čvrstina, te da bi dolazak srpskog centra rešio sve probleme.

„Majami ih je zaista razotkrio sinoć“, rekao je on u utorak u podkastu Bil Simons Podkast, pa dodao:

„Jednostavno su ih fizički nadjačali... Mislim da je Mičel bio prebrz za bekove Hjustona. To je bio još jedan problem. Janis Adetokumbo ih je nekoliko puta jednostavno nadjačao snagom. Hjuston je bio tim koji sam svrstavao među pet glavnih kandidata za titulu.“

1/8 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denvera Foto: Daniel Cardenas / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia

„Da li će pokušati da dovedu Džokera?“

Simons je detaljno obrazložio zbog čega smatra da Roketsi imaju dovoljno aduta da ubede Denver na ovakav potez.

„Delovali su nisko sinoć. A ima previše timova koji su visoki i snažni u reketu, i mislim da zaista moraju da počnu da se pitaju da li imaju prave ljude na pravim mestima. Moje pitanje glasi: ove godine imaju pravo zamene pika prve runde sa Bruklinom. Takođe imaju i Finiksov pik prve runde. Imaju gomilu ugovora kojima mogu da trguju - Tari Ison, Rid Šepard, Džabari Smit Džunior, a imaju i Kevina Durenta sa 43 miliona dolara ove i 46 miliona sledeće godine. Da li će jednostavno pokušati da dovedu Jokića? I da vide šta će Denver reći? Jer u taj trejd mogu da uključe Šenguna, mogu da uključe Šeparda... Ističući ugovor Klinta Kapele, zamene pikova, Finiksov pik prve runde...“

Prema Simonsovoj oceni, ovakav potez bio bi jasan signal napada na šampionski prsten odmah. Iako bi Jokić otklonio sve dileme u ofanzivi Roketsa, analitičar ističe da to ne bi značajno unapredilo defanzivu, ali dodaje da unutrašnja odbrana Hjustona ni sa postojećim kadrom nije na visokom nivou, pa to ne bi predstavljalo prepreku. Takođe, stvorio bi se i tandem srpskih košarkaša, Nikola Jokić - Bogdan Bogdanović, koji bi zajedno mogli da krenu u napad na prsten!

Jokić i Bogdanović na Evropskom prvenstvu Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Neizvesnost u Koloradu

Sa druge strane, situacija u Denveru otvara prostor za ovakve spekulacije. Jokić poseduje igračku opciju za narednu sezonu i još uvek nije parafirao produžetak saradnje sa Nagetsima. Iako je više puta naglašavao da mu je želja da ostane u Denveru, trenutni rezultati ne ulivaju optimizam.

Uz skor 8-5, Nagetsi deluju daleko od borbe za titulu, a pod znakom pitanja je i njihov plasman među prvih šest timova na tabeli. Ukoliko ekipa ne podigne nivo igre i uprava ne bude u stanju da Jokiću garantuje jači sastav, očekuje se da će konkurentski klubovi krenuti u ofanzivu na trostrukog MVP-ja lige.

Šta vi mislite, da li će Nikola Jokić otići iz Denver Nagetsa? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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