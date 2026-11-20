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Dejan Bodiroga, aktuelni prvi čovek Evrolige i narodni poslanik na Studentskoj listi, ostavio je neizbrisiv trag u svetskoj košarci. Iako je rođen u Zrenjaninu, a poreklom je iz sela Bodiroge kod Trebinja, njegove prve ozbiljne košarkaške korake obeležio je odlazak u Zadar - period koji je mogao da se završi tragično da nije bilo pravovremene reakcije njegovih zaštitnika.

Košarkaški put Dejana Bodiroge počeo je u zrenjaninskom Servo Mihalju. Sa 15 godina naglo je izrastao, nakon čega ga je Miodrag Sija Nikolić prekomandovao u prvi tim. Njegov talenat nije promakao legendarnom Krešimiru Ćosiću, koji ga je primetio na jednoj prijateljskoj utakmici na kojoj je Bodiroga postigao 22 poena i odmah ga doveo u Zadar. Tamo ga je dočekao nešto stariji saigrač i kasnija legenda beogradskih niželigaških terena, Davor Adam.

Davor Adam, za koga je Novica Veličković svojevremeno govorio da ga je bilo nemoguće čuvati dok je nastupao za Staru Pazovu, takođe se razvijao pod budnim okom Kreše Ćosića. Već tada je bio prvotimac i primetio je da mladi Bodiroga prolazi kroz ozbiljne probleme.

"Sa Bodirogom sam imao jednu scenu, po njega neprijatnu. On je iz Zadra izašao u zadnjem momentu, bio je tu do rata. Čak je posle mene izašao iz grada. Ali sreća tu je Ćosić napravio pravu stvar što ga je izvukao i izvukao ga u Italiju, kod Tanjevića. To je za njega bio najbolji potez u tom momentu što ga je kod Bogdana odveo u Trst", prisetio se Adam u razgovoru za Mondo.

1/20 Vidi galeriju Dejan Bodiroga nekad i sad Foto: Nemanja Nikolić, Starsport©, Dado Đilas

Incident na školskom odmoru koji je ubrzao odlazak u Italiju

Nakon dve godine provedene u Zadru, Bodirogin odlazak u Trst ubrzao je ozbiljan incident kojem je Adam direktno prisustvovao, preuzevši ulogu zaštitnika mlađeg saigrača.

"Imali smo taj jedan incident. On je čitao beogradski 'Sport' i dvojica su ga istukla na odmoru samo zato što je to čitao. Onda sam ja otišao u školu, jer sam još bio član kluba i bio sam zadužen da pripazim na te mlade igrače. Sazvao sam direktore, razredne starešine i rekao im ono što nikome nije bilo baš pravo tad, da je on istučen na nacionalnoj osnovi. Podelio sam tu par šamara ispred direktora i posle ga niko nije smeo ni dirati", ispričao je Adam za Mondo svojovremeno.

Politička smena Ćosića i propast velikog projekta

Ubrzo nakon toga i sam Adam napušta Zadar. Iako je tokom karijere igrao i za francuski Asvel, njegova prva stanica po odlasku iz Hrvatske bio je Maribor. Zbog ratnih tenzija i nacionalizma propao je ambiciozni projekat Krešimira Ćosića.

"Ja sam na preporuku Krešimira Ćosića i Nedeljka Starčevića otišao u Maribor. Trebalo je da igram za Zadar te sezone, ali pošto se opasno zakuvalo... Mi smo već od ’90 godine trenirali sa prvim timom, trebalo je da potpišem ugovor i uđem u tim. Međutim Čedomir Perinčić, bivši igrač Zadra, koji je tada bio struja HDZ-a skloni Krešimira Ćosića! Sklone Ćosića iz kluba, smene ga iz Zadra politički! I propadne taj ceo jedan projekat sa igračima poput Bodiroge. Tada su nama Srbima vrata već počela da se zatvaraju", istakao je Adam.

Slavlje posle meča Zvezda - Bajern i optužbe za terorizam

Pre odlaska iz Hrvatske, Davor Adam doživeo je brojne neprijatnosti, a našao se čak i na listi terorista. Povod je bila proslava pobede Crvene zvezde nad Bajernom u Ligi šampiona.

"To je bio 10. april, 1991. godine. Tada je bila čuvena utakmica Crvene zvezde i Bajerna gde je Zvezda pobedila sa 2:1 u Minhenu. Mi Srbi gde god smo bili, navijali smo za naše. Kad sam igrao u Zadru kada je Partizan išao na onaj Fajnal-for, navijali smo za Partizan, dok su svi Hrvati navijali za Barselonu. Tog dana smo proslavljali pobedu Crvene zvezde. Bacili smo neki topovski udar na trafo-stanicu koja je bila u prolazu. Mi smo to bacili iz kola, a na trafo-stanici je, verovao ili ne, pisalo 'Srbe na vrbe'. A rat nije bio ni blizu. To je bio neki naš tihi protest. Niti smo naneli neku štetu, niti je minirana trafo-stanica, niti sam ja digao nešto u vazduh, niti sam švercovao neko oružje kao što su pisali", zaključio je Davor Adam za Mondo.

Kurir Sport / Mondo

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