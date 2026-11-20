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Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević govorio je za Mozzart Sport o statusu Andreja Stojakovića i njegovom potencijalnom nastupu za nacionalni tim, kao i o dvojici mladih igrača koji karijeru grade na prestižnim američkim univerzitetima – Nikoli Kusturici i Matiji Lukiću.

O Nikoli Kusturici i radu na koledžu UCLA

Alimpijević je najpre istakao značaj činjenice da Srbija ima svoje igrače na renomiranim koledž programima, osvrnuvši se posebno na Nikolu Kusturicu, o kojem svakodnevno dobija informacije preko člana stručnog štaba reprezentacije Nemanje Jovanovića.

1/6 Vidi galeriju Nikola Kusturica Foto: Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Prvo, to je strašna stvar za Srbiju. Da imamo svoje predstavnike na dva takva prestižna koledža. To je već samo po sebi jedna velika priča. A onda, sa druge strane, šta oni donose? Hajde ipak prvo o Kusturici, koji je od početka tamo. Bukvalno na dnevnom nivou razgovaram sa Nemanjom Jovanovićem Jogijem, koji je član stručnog štaba reprezentacije, selektor reprezentacije do 20 godina i čovek koji je zadužen za međunarodni skauting na UCLA, odnosno glavni međunarodni skaut tog univerziteta. Tako da svakodnevno pričamo o tom momku", rekao je Alimpijević za Mozzart Sport, a zatim dodao:

"Ništa novo i pametno neću reći ako kažem da se radi o nestvarnom talentu, o igraču koji na potpuno drugačiji način postiže poene, kreira za druge i kreće se. Dugo godina nismo imali tako nešto. Uživanje je gledati ga. Već smo pričali o tome i imamo tu sreću da Nemanja može da razgovara sa njim, da mu objasni važnost i koliko bi svima nama, ali i njemu, značio njegov dolazak (u reprezentaciju). Jer takav talenat mora da bude, mora da bude vaseljenski".

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Matija Lukić na Djuku i izazovi sa mlađim kategorijama

Govoreći o Matiji Lukiću, koji će postati prvi srpski košarkaš na čuvenom univerzitetu Djuk, selektor je pohvalio njegov dosadašnji učinak u nacionalnom dresu, ali i ukazao na problem odazivanja igrača sa koledža za mlađe selekcije.

"Otići na Djuk uopšte nije lako. To je, kao što smo rekli, prestižan koledž. Imao je odličnu reprezentativnu godinu. To su zaista neke lepe stvari koje nam se dešavaju poslednjih dana. Koledži će nam dosta uzeti od reprezentacija mlađih kategorija. Sve teže ćemo uspevati da vraćamo igrače za reprezentativne kategorije, ali, nažalost, tako je kako je. Moramo samo da pronađemo model kako ćemo tome da se prilagodimo".

1/6 Vidi galeriju Mladi srpski košarkaš - Matija Lukić Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Situacija oko Andreja Stojakovića

Kada je reč o Andreju Stojakoviću, Alimpijević je potvrdio da je Košarkaški savez Srbije već napravio konkretne poteze, uključujući razgovore koje su sa igračem i njegovim ocem Peđom obavili čelnici Saveza i sam selektor, naglasivši da odluka mora biti donesena bez pritiska zbog konkurencije reprezentacije Grčke.

1/5 Vidi galeriju Andrej Stojaković protiv Djuka Foto: Jacob Kupferman / Getty images / Profimedia

"Mislim da sam već pričao na tu temu. Dakle, koraci koje je trebalo preduzeti su preduzeti. Savez je stupio u kontakt. Mislim da je čak i predsednik (Nebojša Čović) razgovarao sa ocem (Peđom Stojakovićem), a Nenad Krstić, potpredsednik Saveza, otišao je direktno u Ameriku da tamo provede određeno vreme, obiđe neke igrače i, između ostalog, razgovara direktno sa njim i njegovim ocem. Ja sam imao dva telefonska razgovora sa njima. Ono što je najvažnije od svega jeste da nismo jedini. Naravno, Grčka je još jedna zemlja koja učestvuje u lobiranju za njega, jer je on po majci Grk. Ono što je najvažnije jeste da dete samo odluči, u miru i bez bilo kakvog pritiska, za koju će zemlju da igra. Jer otac i majka su mu Srbin i Grkinja, tako da tu nema nikakve osude. To jednostavno treba da bude samo njegova odluka, ono što on oseća", istakao je Alimpijević i zaključio:

"Lično mislim da Srbija ima šanse".

Kurir Sport / Mozzart Sport

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