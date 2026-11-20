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Proslavljeni srpski stručnjak Vlade Đurović sarađivao je početkom osamdesetih godina prošlog veka sa Draženom Petrovićem u redovima Šibenke, u periodu kada je legendarni košarkaš tek započinjao svoj uspon ka svetskom vrhu iStatusu jednog od najboljih igrača u istoriji jugoslovenske košarke.

Njihova zajednička priča u Draženovom matičnom klubu trajala je od 1982. do 1984. godine. Tada je Petrović još uvek bio tinejdžer – punoletstvo je napunio u oktobru 1982. godine - dok je Đurović, iako sa tek 34 godine, već važio za dokazanog trenera koji se nije libio da mladom asu pruži punu slobodu i poverenje.

O tom periodu i hrabroj odluci da traku poveri golobradom mladiću pored znatno iskusnijih saigrača, Đurović je svojevremeno govorio gostujući u podkastu komentatora TV Arena sport Srđana Radojevića, "Give&go podcast".

1/5 Vidi galeriju Vlade Đurović u sezoni 2026/27 Foto: Printskrin

"Bilo je tu igrača koji su bili praktično moji vršnjaci, kao Srećko Jarić, Macura je 1950. godište, a ja 1948, Jarić je 1951, Marelja 1949, Ljubojević 1951... Šarić i Slavića su bili jedina dva lokalna igrača... I kraj njih, ja postavim Dražena za kapitena", rekao je Đurović svojevremeno u podkastu komentatora TV Arena sport i podkastera Srđana Radojevića, "Give&go podcast", a preneo Mondo.

"Draženu sam davao sve"

Ovakav potez nije naišao na oduševljenje kod svih u svlačionici. Posebno zapaženu ulogu u tom timu imao je Srećko Jarić, nekadašnji prvak države sa beogradskim Radničkim i otac proslavljenog reprezentativca i NBA asa Marka Jarića.

"Jeste se on malo žalio u Beogradu po kafićima, kada god odemo na odmor. Četiri puta smo dolazili u Beograd u sezoni i svaki put bismo bili u hotelu 'Palas' i normalno je da odemo u kafić, porazgovaraš sa ljudima... Pa i kad igrač u Čačku ili u Kraljevu, opet dolaziš u Beograd. Žalio se 'Sve u redu, ali onaj Đurović sve dade onom malom, pušta ga mnogo'. Ali ja sam tu pogodio, video sam da je to vanserijski talenat i davao sam mu sve. Jarić je tu igrao sporednu ulogu, a onakav igrač"

"Srećko je bio neverovatan igrač, iako je imao neke povrede. Druge godine je ostao sam, jer je Dražen otišao u vojsku. Svi su nas mrzeli, posle onog sa Bosnom"

1/7 Vidi galeriju Dražen Petrović Foto: Printscreen YouTube, Printscreen ( Youtube / Jugoslavija basketball Mitric

Evropsko finale pod specifičnim okolnostima

Pre dolaska Đurovića na klupu, Dražena je u prvi tim uveo Zoran Moka Slavnić, a usledili su istorijski rezultati kluba kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni.

"Moka je bio trener pre mene u Šibenki i on je uveo Dražena u tim. Posle toga sam ja igrao sa Šibenkom finale Kupa Radivoja Koraća protiv Limoža. Igralo se u zapadnom Berlinu, na neutralnom terenu, a zapadni Berlin je tada bio baza NATO-a, svirao je francuski vojni orkestar, bilo je mnogo francuskih vojnika... Na tribina ih je bilo bar šest hiljada od ukupno sedam hiljada gledalaca. Malo smo podlegli, ali smo posle te godine u finalu plej-ofa dobili Bosnu"

Ko je bio Srećko Jarić?

Srećko Jarić ostao je upamćen kao jedan od najtalentovanijih jugoslovenskih i srpskih plejmejkera svoje epohe, a današnjim generacijama je poznat i kao otac Marka Jarića.

Foto: Damir Dervišagić

Rođen u Kikindi, poreklom iz Grahova, nakon kratkog bavljenja fudbalom izgradio je impresivnu košarkašku karijeru. Najslavnije trenutke doživeo je u beogradskom Radničkom, sa kojim je 1973. godine napravio pravu senzaciju osvajanjem titule prvaka Jugoslavije pod trenerskom palicom legendarnog Slobodana Pive Ivkovića, rođenog brata Dušana Dude Ivkovića.

Sa ekipom sa Crvenog krsta osvojio je i nacionalni Kup 1976. godine, igrao polufinale Kupa evropskih šampiona (1974), kao i finale Kupa pobednika kupova (1977), u kojem je bio najefikasniji pojedinac susreta. U Šibenku je stigao na poziv Zorana Moke Slavnića, gde je bio mentor mladom Petroviću i učestvovao u osvajanju kontroverzne titule 1983. godine. Tačku na bogatu karijeru stavio je još jednim velikim iznenađenjem - osvajanjem Kupa Jugoslavije 1987. godine u Nišu sa ekipom IMT-a, koju je tada sa klupe predvodio Dragan Šakota.

Kurir Sport / Mondo

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