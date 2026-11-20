Borac je sedmi u grupi sa tri pobede i pet poraza, FMP je na devetom mestu sa dve pobede i šest poraza.
ABA LIGA
LOŠ DAN ZA SRPSKE PREDSTAVNIKE: Debakl Borca u Novom Mestu, FMP pao posle drame!
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Košarkaši Borca poraženi su večeras na gostujućem terenu u Novom Mestu od Krke 73:91 (20:19, 17:21, 20:27, 16:24), u devetom kolu Grupe A regionalne ABA lige.
Kod Borca bolji od ostalih bio je Kalil Spir sa 22 poena i sedam skokova.
Krku je predvodio Đorđe Božić sa 19 poena.
Borac je sedmi u grupi sa tri pobede i pet poraza, a Krka je na poslednjem, 10. mestu sa dve pobede i šest poraza.
U narednom kolu, Borac će u Bratislavi gostovati Slovanu, dok će Krka u Podgorici gostovati Budućnosti.
Ranije danas, u istoj grupi, FMP je na svom terenu u Železniku poražen od Igokee 69:71 (17:19, 19:15, 12:21, 21:16).
Igokea je treća sa po četiri pobede i poraza, a FMP je na devetom mestu sa dve pobede i šest poraza.
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