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Jorgos Barcokas trener Olimpijakosa moraće da plati 6.000 evra zbog nesportskog ponašanja na gostovanju Arisu u grčkom šampionatu, a tu vest, jedva je dočekao predsednik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos.

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

"Кo bi pre dva meseca poverovao da će doći trenutak kada će Olimpijakos izgubiti od nekog drugog grčkog tima, osim od Panatinaikosa, i da će Barcokasa kazniti novčanom kaznom", poručio je Janakopulos.

Podsećamo, Barcokas je na tom susretu, koji je Aris dobio sa 100:78, zaradio dve tehničke greške i isključenje, a dok je napuštao parket uputio je uvrede na račun sudijske trojke, što je imalo uticaja na visinu izrečene kazne.

Disciplinska komisija ocenila je da nema osnova za dodatne sankcije poput zabrane vođenja ekipe, pa će Barcokas biti na klupi i na narednom gostovanju Kardici.