Košarkaši Bosne pobedili su na svom terenu u Sarajevu Iliriju 73:67 (14:13, 20:17, 20:20, 19:17), u devetom kolu Grube B regionalne ABA lige.
Košarka
PERI I TODOROVIĆ ZAPALILI SARAJEVO: Bosna srušila Iliriju i nastavlja da melje u ABA ligi
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Bosnu je predvodio Redži Peri sa 22 poena i pet skokova.
Kod Bosne bolji od ostalih bio je Stefan Todorović sa 23 poena i pet skokova.
Bosna je druga u grupi sa šest pobeda i dva poraza, a Ilirija je na osmom mestu sa dve pobede i šest poraza.
U narednom kolu, Bosna će dočekati Kluž, dok će Ilirija u Ljubljani ugostiti Partizan.
(Beta)
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