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Od košarkaškog terena do poslaničke klupe!

Jedan od najvećih košarkaša u istoriji Srbije započeo je novo poglavlje! Dejan Bodiroga, nekadašnji kapiten reprezentacije i aktuelni predsednik Evrolige, ušao je u Skupštinu Srbije kao narodni poslanik sa liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju".

Legendarni as, čije su bravure obeležile jednu od najslavnijih epoha naše košarke, ponovo je privukao pažnju javnosti, a njegovo ime vratilo je u fokus i neke nezaboravne trenutke iz igračke karijere. Među njima je i čuvena scena sa NBA zvezdom Redžijem Milerom i peškirom, koja je postala deo košarkaške istorije!

U pitanju je čuveni trenutak sa Svetskog prvenstva u Indijanapolisu 2002. godine, kada je reprezentacija Jugoslavije srušila moćnu selekciju Sjedinjenih Američkih Država, a Bodiroga napravio potez koji je postao jedan od najpoznatijih detalja te istorijske utakmice.

Jugoslavija je u četvrtfinalu pobedila Amerikance sa 81:78, a Dejan je bio jedan od glavnih junaka velikog trijumfa. Međutim, osim košarke, pamti se i njegov potez sa peškirom Ređija Milera!

Naime, Bodiroga je prišao klupi Amerikanaca, uzeo peškir iz ruku legendarnog NBA šutera i obrisao ruke, kao da je u pitanju najnormalnija stvar na svetu. Miler je ostao zatečen, a scena je obišla planetu!

"Video sam nevericu u njegovim očima!"

Bodiroga je o ovom legendarnom trenutku govorio u velikom intervjuu za hrvatski "Indeks", kada se prisetio kako su Amerikanci reagovali na činjenicu da bi mogli da izgube od Jugoslavije.

"Video sam da je šokiran situacijom, da mu nije bilo jasno šta se događa. Nisu očekivali da možemo da ih pobedimo, u očima sam mu video nevericu i da je tek tada shvatio da je đavo odneo šalu", ispričao je Bodiroga.

Srpski as objasnio je da Amerikanci nisu došli sa namerom da olako shvate turnir, ali da su verovali da će se prošetati do zlata.

"Bila je to odlična ekipa Amerikanaca. Džordž Karl je bio trener, Greg Popovič pomoćnik. Možda nekoliko njih nije igralo, ali bio je to sjajan sastav i mislili su da će se prošetati do zlata", prisetio se legendarni košarkaš.

1/20 Vidi galeriju Dejan Bodiroga nekad i sad Foto: Nemanja Nikolić, Starsport©, Dado Đilas

Gurović pokrenuo preokret, a Jugoslavija ispisala istoriju!

Bodiroga je posebno izdvojio doprinos saigrača u velikoj pobedi. Vlade Divac odigrao je odlično prvo poluvreme, Predrag Stojaković bio je sjajan tokom čitavog susreta, dok je Milan Gurović sa dve neverovatne trojke vratio Jugoslaviju u igru kada je bila na minus deset.

Posebno je istakao i neobičnu petorku koju je selektor Svetislav Pešić koristio u nastavku utakmice. Marko Jarić, Stojaković, Gurović, Bodiroga i Divac bili su visoki više od dva metra, a mogli su da pokrivaju različite pozicije.

"Imali smo avangardnu i modernu petorku. Jarić dva metra, Peđa Stojaković 203 centimetra, Gurović 203, ja 205, Divac 212. Svi su bili preko dva metra", objasnio je Bodiroga.

Dodao je da trijumf nad Amerikancima za njega nije bio potpuno iznenađenje, jer je verovao u kvalitet svoje generacije i smatrao da je pobeda protiv takvog rivala pre ili kasnije morala da se dogodi.

Danas, više od dve decenije kasnije, ta utakmica i dalje zauzima posebno mesto u istoriji naše košarke. A scena sa peškirom Ređija Milera ostala je jedan od simbola samopouzdanja, drskosti i veličine Dejana Bodiroge.