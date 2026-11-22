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Tajler Dorsi još uvek nije se vratio na parket u dresu Olimpijakosa, nakon što je suspendovan zbog komentara na društvenim mrežama, ali bi uskoro mogao da zaigra za reprezentaciju Grčke.

Selektor Grčke Vasilis Spanulis skratio je spisak igrača za predstojeći novembarski prozor kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Sa prvobitnog šireg spiska, na kojem su bila 24 košarkaša, otpalo je šest imena, dok će u narednom periodu biti doneta odluka o tome ko će još morati da otpadne.

Među igračima na koje Spanulis i dalje računa nalazi se i Dorsi, uprkos problemima koje ima u klubu. Amerikanac sa grčkim pasošem još ne igra za Olimpijakos, ali je ostao u planovima selektora i mogao bi da pomogne nacionalnom timu u važnim utakmicama.

Sa spiska su u međuvremenu otpali Ilajdža Mitru-Long, Dimitris Flionis, Dimitris Kaklamanakis, Dimitris Katsivelis, Nikos Plotas i Nikos Tulijatos.

Spanulis, s druge strane, i dalje računa na iskusne reprezentativce. Pored Dorsija, na ažuriranom spisku nalaze se Nik Kalates, Tanasis Adetokumbo, Dinos Mitoglu i Kostas Papanikolau.

Grčku očekuju dva izuzetno važna duela u nastavku kvalifikacija. Prvo će 26. novembra pred domaćim navijačima dočekati Gruziju, a samo tri dana kasnije gostovaće Španiji.

Situacija u grupi I veoma je neizvesna. Grčka trenutno zauzima peto mesto sa učinkom od četiri pobede i četiri poraza, koliko imaju i Portugalija i Crna Gora. Zbog toga su predstojeći mečevi od velikog značaja za nastavak borbe za plasman na Svetsko prvenstvo.