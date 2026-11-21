Košarkaši Spartaka ostvarili su ubedljivu pobedu protiv Beča rezultatom 87:61 u ABA ligi, uz sjajnu igru Džejlona Pipkinsa.
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UBEDLJIVO! Spartak savladao Beč u ABA ligi!
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Košarkaši Spartaka pobedili su večeras na svom terenu ekipu Beča sa 87:61 (18:16, 24:21, 22:14, 23:10) u devetom kolu Grupe B ABA lige.
Spartak je do pobede vodio Džejlon Pipkins sa 19 poena, dok su po 12 postigli Danilo Nikolić i Alen Omić. Najefikasniji u poraženom timu bio je Dimitrik Aleksander Trajs sa 21 poenom.
Tim iz Subotice sada ima pet pobeda i tri poraza, dok je skor Beča 3/5.
Košarkaši Spartaka će u narednom kolu dočekati Dubai, dok će Beč ugostiti Studentski centar.
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