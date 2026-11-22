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Dubai od 19.30 gostuje Partizanu u derbiju ABA lige, a trener ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Ćavi Paskval najavio je težak izazov za svoj tim, koji u Beograd stiže posle napornog rasporeda.

Dve uzastopne pobede u Evroligi podigle su samopouzdanje ekipe iz Dubaija, ali je pred njom novi veliki ispit. Duel sa crno-belima biće joj čak četvrta utakmica u samo osam dana, što bi moglo da predstavlja značajan problem uoči okršaja sa jednim od glavnih konkurenata u ABA ligi.

1/6 Vidi galeriju Ćavi Paskval Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Paskval je svestan kvaliteta Partizana, ali i atmosfere koja očekuje njegov tim u Beogradu. Španski stručnjak poručuje da Dubai želi da nastavi pobednički niz i u regionalnom takmičenju.

- Očekuje nas važna utakmica protiv Partizana, u kojoj će se sastati dve prvoplasirane ekipe na tabeli ABA lige. Svesni smo kvaliteta našeg protivnika, koji se takmiči u Evroligi, kao i toga koliko je teško igrati u Beogradu. U ovaj meč ulazimo posle dve važne pobede u Evroligi ove nedelje i želimo da nastavimo u istom ritmu i u ABA ligi. Biće nam ovo četvrta utakmica u osam dana, tako da moramo da budemo maksimalno koncentrisani od samog početka i da završimo nedelju na najbolji mogući način - poručio je Paskval.

Utakmicu između Partizana i Dubaija možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.

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