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Milan Momčilović odigrao je utakmicu za pamćenje!

Mladi košarkaš srpskih korena blistao je u dresu Kentakija protiv Indijane, ubacio čak 28 poena i pokazao zbog čega se o njemu sve više priča u američkoj košarkaškoj javnosti. Njegov tim jeste poražen rezultatom 90:76, ali partija talentovanog šutera nije prošla nezapaženo.

Momčilović je na parketu proveo 38 minuta i bio najefikasniji pojedinac susreta. Pogodio je 10 od 16 šuteva iz igre, uključujući pet trojki iz deset pokušaja, a uz 28 poena upisao je i četiri skoka i četiri asistencije.

Posebno impresivno bilo je prvo poluvreme. Indijana je u jednom trenutku imala dvocifrenu prednost, ali je tada na scenu stupio Momčilović. Ubacio je čak 22 poena pre odlaska na odmor, pogodio pet trojki i praktično sam pokrenuo veliki preokret Kentakija, koji je na poluvreme otišao sa vođstvom 47:45.

Zvanični sajt univerziteta Kentaki istakao je da je to najviše poena koje je jedan igrač tog tima postigao u prvom poluvremenu otkako je Mark Poup preuzeo ekipu. Uz to, njegovih 28 poena predstavljaju najbolji individualni učinak jednog košarkaša Kentakija protiv Indijane još od 1996. godine!

Milan oduševio Amere

O njegovoj partiji pisali su i američki mediji. Portal "A Sea of Blue", koji detaljno prati dešavanja u Kentakiju, posvetio je posebnu analizu njegovom izdanju protiv Indijane. Autor je istakao da je Momčilovićevih 22 poena u prvom poluvremenu pokazalo koliko napadački može da bude moćan ovaj tim.

Milan Momčilović Foto: ANDY LYONS / Getty images / Profimedia

Međutim, tekst se nije zaustavio samo na pohvalama. Amerikanci su primetili da je Momčilović posle fantastičnog prvog dela utakmice u nastavku predugo ostajao bez lopte. Posebno su kritikovali bekove Kentakija, uz pitanje zbog čega nisu češće pronalazili igrača koji je do tada praktično nezaustavljivo pogađao.

Momčilović je, prema oceni autora, pokazao koliko opasan može da bude kada dobije dovoljno prostora i prilika za šut. Njegovih 28 poena na kraju su bili najbolji učinak na utakmici, ali nisu bili dovoljni da se izbegne poraz.

Srpski koreni, KSS ga pomno prati

Posebno zanimljiva priča krije se iza njegovog prezimena. Milan je rođen u Pivokiju, u američkoj saveznoj državi Viskonsin, a njegovi roditelji Nikola i Zorica imaju srpske korene i u Sjedinjene Američke Države preselili su se tokom devedesetih godina.

Momčilović je košarkaški stasao u Americi, gde je u srednjoj školi osvojio tri uzastopne državne titule. Pre dolaska u Kentaki tri sezone je proveo na Ajova Stejtu, a prošle takmičarske godine beležio je 16,9 poena po utakmici, uz čak 48,7 odsto uspešnosti u šutu za tri poena.

1/5 Vidi galeriju Milan Momčilović u dresu Kentakija Foto: ANDY LYONS / Getty images / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia

Njegov talenat nije promakao ni ljudima iz Košarkaškog saveza Srbije. Nemanja Jovanović, član stručnog štaba reprezentacije i saradnik selektora Dušana Alimpijevića, još u martu je potvrdio da KSS prati Momčilovića i da bi voleli da u budućnosti zaigra za Srbiju.

"Pratimo obojicu i voleli bismo da u budućnosti igraju za reprezentaciju Srbije", rekao je Jovanović govoreći o Momčiloviću i Andreju Stojakoviću.

Jovanović je posebno istakao njegov košarkaški IQ, šuterske kvalitete sa različitih pozicija i doprinos koji daje širenju protivničke odbrane.

Ostaje da se vidi da li će Momčilović u budućnosti izabrati dres Srbije, ali jedno je sigurno - njegovo ime sve češće privlači pažnju i sa druge strane Atlantika. A ako nastavi da pruža ovakve partije, interesovanje za momka srpskih korena tek će rasti!